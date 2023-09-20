به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «شائول موفاز» رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با انتقاد از سیاستهای کابینه کنونی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که نقطه اتکا تل آویو در جنگهای آینده، نیروی هوایی ارتش است و بیتوجهی به آن امکان پیروزی در نبرد وجود نخواهد داشت.
این مقام ارشد باسابقه رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه با انتقاد از کابینه نتانیاهو افزود: سیاستهای کابینه کنونی و خیزش اعتراضات در داخل نیروهای ارتش ضد سیاستهای قضائی نتانیاهو به کارآمدی ارتش لطمه زده است.
موفاز تاکید کرد: نیروی هوایی ارتش نقطه اتکا «اسرائیل» است و در صورتی عدم توانمند سازی ظرفیت نیروهای هوایی ارتش در جنگهای آینده امکان پیروزی نخواهیم نداشت.
رئیس جنگ پیشین رژیم صهیونیستی تصریح کرد: نارضایتی نیروهای ذخیره ارتش در شرایط کنونی که با اعتراضات ضد برنامه اصلاحات قضائی نتانیاهو همراه شده است بسیار خطرناک است و «اسرائیل» بدون نیروهای ذخیره توان کافی در جنگهای آینده برای مقابله با رقیبان خود را نخواهد داشت.
شائول موفاز در گفتوگوی تلویزیونی خود با شبکه «۱۲» عبری با یادآوری اینکه پافشاری نتانیاهو به کاهش اختیارات دیوان قضائی به دو دستگی در «جامعه اسرائیل» دامن زده و افزود: سیاستهای نتانیاهو نه تنها به تضعیف نیروهای ارتش دامن زده، بلکه با سرخوردگی و اعتصاب نیروهای هوایی از جمله خلبانان، پیروزی در جنگهای آینده عملاً امکان پذیر نخواهد بود.
در همین راستا، «دانیل هاگری» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرد که برخی از نیروهای ذخیره ارتش و به ویژه در نیروی هوایی تمایلی برای انجام خدمت ندارند و این مسئله در هفتههای اخیر از چالشهای بسیار جدی در ارتش به شمار میرود.
پیشتر نیز رسانههای عبری با اذعان به کاهش کارآمدی روزافزون ارتش در اعتراض به سیاستهای کابینه با هشدار به تضعیف ارتش اعلام کردند که اسکادرانهای زیادی از نیروی هوایی از انجام وظیفه سرباز میزنند.
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