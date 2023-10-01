بهسازی مجموعه ورزشی تختی سمنان/ آب برای زمین چمن تامین شد

محمد بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بازدید میدانی از شرایط مجموعه ورزشی تختی سمنان با همراهی مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان صورت گرفته است، اظهارکرد: در چند بخش زیرساختی مجموعه ورزشی تختی مشکلاتی وجود داشت و نیازمند کار مجدد بود که برخی اقدامات در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در زمینه تأمین آب حفاری‌هایی صورت گرفته و لوله کشی مجدد و ایجاد سیستم یکپارچه آبیاری صورت گرفته است، ابراز کرد: در زمینه برق استادیوم و دیگر بخش‌های مجموعه ورزشی نیز اقداماتی صورت گرفته تا شاهد کانالیزه کردن مسیر انتقال باشیم.

فرماندار سمنان بیان کرد: برای زمین چمن نیز بررسی‌های اولیه انجام شده و امیدواریم که تا فصل رشد چمن شاهد احیای زمین چمن طبیعی ورزشگاه تختی سمنان باشیم.

بهرامی با بیان اینکه احیای چمن کار تخصصی است و با توجه به آب و هوای سمنان و شرایط اقلیمی، نیاز به مدیریت خاص دارد، تاکید داشت: این مجموعه مشکل تأمین آب را نیز داشت که جلسه هماهنگی با علوم پزشکی سمنان و منابع آب گذاشته شد تا مشکل آبیاری چمن تختی سمنان حل شود.

وی با بیان اینکه سکوها، فنس‌ها، سرویس‌های بهداشتی و پیست دو میدانی نیز مورد برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط قرار گرفته است، افزود: خاک و آجر مورد نیاز پیست دومیدانی خریداری شده و اصلاح پیست دومیدانی صورت خواهد گرفت تا تختی مجدداً به چرخه استفاده مردم بازگردد.

خبرگزاری مهر استان سمنان در گزارشی به مشکلات مجموعه ورزشی تختی سمنان پرداخته بود می‌توانید گزارش را در لینک زیر بخوانید گلایه مردم از شرایط مجموعه ورزشی تختی سمنان / مسئولان وعده دادند