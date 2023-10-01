کمک بیش از ۵ میلیارد تومانی خیرین البرزی در آغاز سال تحصیلی

رضا البرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز موردحمایت کمیته امداد استان قرار دارد، افزود: با آغاز سال تحصیلی جدید حامیان و خیرین البرزی با کمک مراکز نیکوکاری البرز ۷ هزار و ۵۰۰ پک لوازم‌التحریر،، به ارزش ۳ میلیارد و ۱۷۶ میلیون تومان و مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به صورت نقدی به دانش آموزان مددجوی استان اهدا کردند.

وی با تقدیر از کمک‌های حامیان، خیرین و مراکز نیکوکاری البرز به امور تحصیلی دانش آموزان محروم افزود: حضور خیرین و دستگاه‌های اجرایی که متعهد به انجام مسئولیت اجتماعی خود می‌باشند فرصت مناسبی جهت ارائه خدمت بیش‌ازپیش به محرومین استان فراهم نموده است.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز با بیان اینکه خدمات مشاوره‌ای، کلاس‌های تقویتی، هدایت تحصیلی، آموزش حفظ و ترتیل قرآن و آموزش هنرهای تجسمی در کمیته امداد مکمل سایر خدمات فرهنگی است، ادامه داد: ثبت نام رایگان دانش آموزان مددجوی مستعد در مدارس سمپاد (استعدادهای درخشان) و هیأت امنایی و غیر انتفاعی (مدارس همدل) از دیگر خدمات فرهنگی این نهاد است.