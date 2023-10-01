به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کردلو صبح یکشنبه در جریان بازدید از روند تکمیل پنج پروژه‌در بخش پلنگ آباد اظهار کرد: اجرای پروژه‌های مختلف شهرستان رضایتمندی خوبی در بین مردم در سطح شهرستان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به بازدید از دو مدرسه، یک سالن ورزشی و یک مجتمع بوم‌گردی عنوان کرد: این دو مدرسه از پروژه‌های محوری و خوب با اهداف آموزشی است ضمن اینکه پروژه بوم گردی با اهداف ایجاد امکانات تفریحی و گردشگری در یکی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان در حال ساخت است.

فرماندار اشتهارد با بیان اینکه به دنبال ارتقای سرانه‌های آموزشی هستیم، افزود: این دو مدرسه و سالن ورزشی داخل مدرسه مرحوم قنبری به زودی مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی متذکر شد: امسال سال شکوفایی عمرانی شهرستان است به طوری که فعالیت‌های متعدد عمرانی در اشتهارد شکل گرفته و پروژه‌های شهرستان یکی پس از دیگری در بخش دولتی و خصوصی به نتیجه می‌رسد.