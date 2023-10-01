  1. استانها
  2. البرز
۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۲۸

فرماندار اشتهارد:

۲ مدرسه جدید در اشتهارد به بهره‌برداری می‌رسد

۲ مدرسه جدید در اشتهارد به بهره‌برداری می‌رسد

اشتهارد- فرماندار اشتهارد با بیان اینکه به دنبال ارتقای سرانه‌ای آموزشی هستیم، گفت: دو مدرسه جدید به زودی در این شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کردلو صبح یکشنبه در جریان بازدید از روند تکمیل پنج پروژه‌در بخش پلنگ آباد اظهار کرد: اجرای پروژه‌های مختلف شهرستان رضایتمندی خوبی در بین مردم در سطح شهرستان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به بازدید از دو مدرسه، یک سالن ورزشی و یک مجتمع بوم‌گردی عنوان کرد: این دو مدرسه از پروژه‌های محوری و خوب با اهداف آموزشی است ضمن اینکه پروژه بوم گردی با اهداف ایجاد امکانات تفریحی و گردشگری در یکی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان در حال ساخت است.

فرماندار اشتهارد با بیان اینکه به دنبال ارتقای سرانه‌های آموزشی هستیم، افزود: این دو مدرسه و سالن ورزشی داخل مدرسه مرحوم قنبری به زودی مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی متذکر شد: امسال سال شکوفایی عمرانی شهرستان است به طوری که فعالیت‌های متعدد عمرانی در اشتهارد شکل گرفته و پروژه‌های شهرستان یکی پس از دیگری در بخش دولتی و خصوصی به نتیجه می‌رسد.

کد مطلب 5899717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها