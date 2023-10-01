اشتغال و مسکن از مهمترین نیازهای مددجویان بهزیستی استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمودی صبح یکشنبه در نشست انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در حوزه مسکن و جهیزیه اظهار داشت: اشتغال و مسکن یکی از مهمترین اصول توانمند سازی مددجویان تحت پوشش بهزیستی است.

وی افزود: از ابتدای شروع طرح نهضت مسکن در قالب تفاهم‌نامه مرحله اول ویژه خانوارهای دارای دو عضو معلول با مشارکت شرکای اجتماعی خود از جمله بنیاد مستضعفان تعداد ۳۴۲ واحد تحویل این عزیزان شد.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر ادامه داد: در فاز دوم این تفاهم‌نامه نیز تعداد ۸۵ واحد مسکن ویژه خانوارهای دارای ۲ عضو معلول در سال جاری مجوز گرفته شده که تاکنون ۴۳ واحد در دست ساخت است و ۶ واحد هم تحویل شده است.

وی اضافه کرد: همچنین تعداد ۱۱ واحد مسکونی ویژه ایتام با مشارکت و هم افزایی بهزیستی، بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان برنامه ریزی شده که خوشبختانه تاکنون ۱۰ واحد آن اتمام و واگذار شده است.

علیرضا هوشیار معاون مشارکت‌ها، اشتغال و مسکن بهزیستی استان بوشهر نیز با تقدیر از نگاه ویژه بنیاد علوی در کمک به عزیزان تحت پوشش، اظهار امیدواری کرد با تفاهم‌نامه‌ای که بین این ۲ نهاد منعقد و برنامه ریزی شده بتوانیم در راستای کمک به تأمین مسکن و جهیزیه جامعه هدف نیازمند قدم‌های مؤثری برداشته و منشأ خیر و برکت برای ولی نعمتان باشیم.