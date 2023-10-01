توزیع امکانات و خدمات در مواقع بحران منظم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد عبادیزاده صبح یکشنبه در دیدار رئیس جمعیت هلال احمر که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور جمعیت هلال احمر در زلزلههای مراکش و لیبی، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران همواره در بحث کمکهای انسان دوستانه به تمام ملتها پای کار بوده است و حتی برخی از کشورهایی که از نظر سیاسی با جمهوری اسلامی ایران دارای زاویه هستند، در مواقع بحران حمایتهای بشردوستانه ایران را در کنار خود احساس میکنند.
وی، با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی و معیشتی مردم استان هرمزگان، عنوان کرد: استان هرمزگان علیرغم تمام ظرفیتهای اقتصادی و طبیعی، از نظر شاخصهای فقر، فلاکت و بیکاری از وضعیت خوبی برخوردار نیست و همواره بین رتبههای اول تا سوم کشوری در شاخصهای منفی اقتصادی در حال تغییر است.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به چالشهای بخشی از مردم شرق استان هرمزگان برای تامین آب شرب، ابراز کرد: مردم مناطق شرق استان هرمزگان با وجود اینکه در کنار دریا قرار دارند از نظر تامین آب شرب وضعیت مناسبی ندارند و باید توجه داشت که مسئله آب برای مردم بسیار حیاتی است و نمیتوان به راحتی از آن گذشت به همین جهت پیگیریهای لازم در سطح وزاتخانه برای تامین بودجه انجام شد که خوشبختانه بخشی از مشکل آب شرب این مناطق با اقدام سریع آب و فاضلاب هرمزگان رفع شد اما همچنان مشکلات زیادی در حوزه آب هرمزگان وجود دارد.
حجتالاسلام عبادیزاده، با اشاره به چالش ارتباط بین دستگاهی برای ارائه خدمات به مردم در مواقع بحران، بیان کرد: باید ارتباطات میان دستگاهها در ارائه خدمات به مردم در مواقع بروز بحرانهای طبیعی تقویت شود تا توزیع تجهیزات و کالاهایی که برای تامین آنها هزینه و توان زیادی صرف شده است با اصول و نظام بیشتری انجام شود و اینگونه نباشد هر دستگاه به صورت جداگانه اقدام به ارائه خدمات اجتماعی به مردم کنند و برخی بیش از اندازه بهرهمند شوند و برخی دیگر بیبهره باشند.
وی، افزود: بهتر است یک بانک اطلاعاتی از روند ارائه خدمات دهی به مردم تهیه شود که به صورت یکپارچه در دسترس تمام دستگاههای خدماترسان نیز قرار داشته باشد تا هر دستگاه از جامعه هدف خدمات گیرنده دستگاههای دیگر نیز مطلع شود و هماهنگی خوبی در روند ارائه خدمت و امکانات برقرار شود.
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