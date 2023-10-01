ناوگروه ۸۶هویتی خاص به نیروی دریایی ارتش در جهان داده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم فرهاد فتاحی صبح یکشنبه در همایش تبیین ناوگروه ۸۶ گفت: فرماندهی معظم کل قوا، ناوگروه ۸۶ را مصداق آیه شریفه‌ «وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِ الخَیل‌» دانستند.

وی اظهارداشت: ما به دشمن نشان دادیم، ایرانی ها هر کجای کره زمین اراده کنند، حضور خواهند یافت و همان‌جا گلوی بدخواهان به نظام اسلامی و مردم شریف کشورمان را خواهند فشرد و به قعر ضلالت اقیانوس ها خواهند فرستاد.

به گفته دریادار فتاحی، رهبری، در دیدار کارکنان و خانواده های ناوگروه ۸۶، این ماموریت را مایه ارتقاء اعتماد به نفس نیروهای مسلح کشور و بالارفتن سطح توانایی‌های نظامی دانستند و فرمودند: این حرکت بزرگ، «ما میتوانیم» را که بن‌مایه‌ی پیشرفت است در ذهنها تقویت کرد.