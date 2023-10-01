ما امروز با تهاجمی گسترده تر از جنگ تحمیلی روبرو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علیرضا رهایی در آیین تجلیل از خانواده معظم شهدای دانشجو با عنوان «مادر مردها» که با حضور سردارعلی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: در این هفته باید یاد شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی در دفاع مقدس و یاد جانبازان را گرامی بداریم چرا که استقلال و آزادی که امروز در کشور داریم مرهون جانفشانی های این عزیزان است.

وی تصریح کرد: ما امروز امنیت کشور را مدیون خون شهدا، تلاش های رزمندگان و جانبازان انقلاب هستیم به این جهت باید به فکر باشیم تا همان گونه که در زمان مواجهه با جنگ تحمیلی پیروز بودیم، امروز نیز که مبتلا نوع دیگری از تهاجم(جنگ نرم) هستیم سربلند بیرون بیاییم. همچنان که رهبر معظم انقلاب چندین بار در بیانات خود در مورد جنگ نرم نکات دقیقی را بیان فرموده و هشدار دادند و توجه ما را به این نکته که امروز باید به فکر جنگ نرم باشیم، معطوف کردند.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیرهمچنین تاکید کرد: ما امروز مشاهده می کنیم که با تهاجمی گسترده تر از آنچه که در جنگ تحمیلی با آن روبرو بودیم، قرار گرفتیم و این تهاجم یا جنگ نرم از طریق شبکه های اجتماعی و شبکه های مستکبرین آغاز شده است.

رهایی خاطر نشان کرد: اتقاقی که سال گذشته در بسیاری از شهرها روی داد و همچنین فضای دانشگاه ها نیز به نحوی درگیر این آشوب ها شدند، نمونه ای از تهاجم جدید دشمن با کشور ما است و آشوب های سال گذشته نمونه ای از اقداماتی بود که در آن تمامی دولت های استکباری همه تلاش های خود را بکار گرفتند تا این دولت و نظام اسلامی صدمه ببیند. البته خوشبختانه ریشه های نظام به اندازه ای مستحکم و قوی بود که با این آشوب ها خم به ابرو نیاورد و حتی مستحکم تر از همیشه به حیات خود ادامه می دهد.

وی نقش دانشگاه ها در مبارزه با تهاجمات دشمن را موثر توصیف کرد و ادامه داد: ما دانشگاه ها و دانشگاهیان در این مسیر تهاجم گسترده ای که هر روز بر علیه نظام صورت می گیرد، تکالیف سنگینی برعهده داریم یکی از این تکالیف حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان است و صنعت دانش بنیان بخشی از تکالیف ما دانشگاهیان در این مسیر است.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین خاطر نشان کرد: تلاش ما این است تا در مسیر مبارزه با دشمن بتوانیم حرکت مفید و موثر داشته باشیم و تحقیقاتی که در بخش های مختلف دانشگاهی انجام می دهیم یک تحقیقات هدفمند و در مسیر تحقق اقتصاد و صنعت دانش بنیان باشد تا بتوانیم گامی برای حل مشکلات کشور برداریم. امیدوارم در حرکت در این مسیر از پشتیبانی نهادهای اجرایی و مجموعه های دفاعی بهره مند شویم تا بتوانیم نیازها را دریافت کنیم و با سازماندهی این نیازها در مسیر رفع مشکلات حرکت کنیم.