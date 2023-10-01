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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک:

دوره سرپرستی شهردار اراک سه ماه دیگر قابل تمدید است

دوره سرپرستی شهردار اراک سه ماه دیگر قابل تمدید است

اراک- رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: دوره سرپرستی مدیریت شهری به لحاظ قانونی، سه ماه دیگر قابل تمدید است.

داود قربانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت و رسالت اصلی شورا انتخاب یک شهردار اصلح است و با توجه به اینکه اکنون دوره سه ماهه سرپرست شهردار اراک رو به اتمام است اعضای شورای کلانشهر اراک در صدد هستند که از بین گزینه‌ها بهترین گزینه را به عنوان شهردار انتخاب کنند.

وی تاکید کرد: یکی از اقدامات اولویت دار اعضای شورای ششم اسلامی کلانشهر اراک، ایجاد تعامل صمیمانه و کارشناسانه در راستای حل مسائل و مشکلات شهر است که این مهم مورد انتظار از شهردار منتخب است.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک، وحدت و یکپارچگی را از جمله تأکیدات شورای ششم عنوان کرد و افزود: رمز غلبه بر مشکلات همدلی بین شورا و شهرداری است و در صورت نبود این اتحاد، سیاست گذاری شورا در مسائل مختلف توسط شهرداری انجام نمی‌شود.

قربانی اضافه کرد: به طور حتم در این راستا، بهانه تراشی‌ها مانع تحقق این سیاستگذاری است و ایجاد شکاف در اعضای شورا باعث عدم تمکین مطلق شهردار در راستای اهداف خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ساخت مجتمع‌های فرهنگی ورزشی در مناطق پنج گانه به ویژه محله‌های کم برخوردار از مهمترین مسائلی است که از سوی شورای ششم با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد: شورای شهر می‌تواند با فرهنگسازی مناسب، هزینه نگهداشت شهر را کاهش و به منظور کم کردن آسیب‌ها، الگوسازی از طریق المان‌های شهری و نام گذاری میادین؛ خیابان‌ها و کوچه‌ها و همچنین ارتقا هویت ایرانی و اسلامی اقدامات مؤثری انجام دهد.

کد مطلب 5899867

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