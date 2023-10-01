به گزارش خبرنگار مهر، حسین هرسیج صبح یکشنبه در نشست تخصصی پنجمین دوره برگزاری جایزه مصطفی (ص) در دانشگاه اصفهان اظهار داشت: دانشگاه اصفهان به عنوان یکی از برترین و بزرگترین دانشگاه‌های ایران و جهان اسلام است.

وی در خصوص ویژگی‌های علم از منظر اسلام، گفت: یکی از القاب پیامبر (ص) مصطفی است و ایشان در خصوص علم اشارات زیادی دارد که موجب ارتقا فرهنگ و تمدن جامعه خواهد شد.

رئیس دانشگاه اصفهان افزود: پیامبر تاکید کرد که طلب علم بر مرد و زن واجب است و علم محدود به زمان خاصی نیست، بنابراین علم و جوینده علم هم شرقی است و هم غربی یعنی باید از تجربیات همه جهان استفاده کرد چراکه علم خاصیت انباشتگی دارد.

وی در خصوص دیگر ویژگی‌های علم به نافع بودن آن اشاره تصریح کرد: علم باید موجب تواضع و خشیت شود و همراه با نور باشد، علم مورد نظر پیامبر همراه با به رسمیت شناختن آزادی‌های علمی است و نتیجه عملی آن به برپایی عدالت در جهان کمک می‌کند.

فراز و فرود تمدنی اسلام و غرب

هرسیج درخصوص اینکه چه عواملی منجربه فراز و فرود تمدن‌ها در جهان اسلام و غرب می‌شود، ادامه داد: قرون هشتم تا پانزدهم میلادی در کشورهای اسلامی شاهد شکوفایی تمدنی بودیم اما در کشورهای غربی طبق گفته خودشان قرون وسطی در تاریکی و جهالت بوده است.

وی افزود: در غرب، مرجعیت با دین تحریف شده و مقابل علم و آزادی بوده است، تا زمانی که دین در مقابل آزادی، عدالت و علم بوده شاهد افول بوده‌ایم؛ بعد از قرن شانزدهم، روشنگری در غرب شروع می‌شود و شاهد آنیم که علم تجربی، مرجعیت پیدا می‌کند و آزادی به معنایی لیبرالیسم ترویج می‌یابد و همراه با مستبدین سعی کردند اصحاب دین را به انزوا کشیده و در قرون بعد به سمت لیبرالیسم دموکراسی پیس رفتند.

رئیس دانشگاه اصفهان ادامه داد: همانطور که دین در مرحله اول افراطی بود و شاهد فراز تمدن غربی بودیم، به صورت تک بعدی پیشرفت‌هایی در غرب در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و اطلاعاتی اتفاق افتاد که غیرقابل انکار است اما علوم تجربی که بقیه رشته‌های معارف را بی‌معنا خواند و نتیجه عملی آن این شد که علم منجربه کنترل و سلطه بر طبیعت، تخریب محیط زیست، استعمار در ابعاد مختلف بوده است.

وی معتقد است این علم عاری از اخلاق و ارزش‌ها بوده و منجربه استثمار و بهره‌کشی از انسان‌ها شد و موجب انقلاات سوسیالیستی و تفکرات چپ‌گرایانه در بسیاری از کشورها شد. نتیجه آن افراط، تفریط در عرب شد و تا اواخر قرن بیستم تدوام داشت.

فراز و فرود علمی در کشورهای اسلامی

هرسیج افزود: در کشورهای اسلامی وضعیت با نوعی دیگر است و بعد از قرن شانزدهم شاهد افول تمدنی بودیم و در قرن بیستم به اوج خود رسید ولی اوایل قرن ۲۱ تغییری در قدرت و پارادایم‌ها رخ داده است و غرب به این جمع‌بندی رسیده که تمدن غرب از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به افول است و از نطر امنیتی حداقل در کشورهای منطقه قدرتش روزبه‌روز کمتر می‌شود

رئیس دانشگاه اصفهان ادامه داد: از طرفی شاهد آنیم که کشوهای شرق و ازجمله کشورهای اسلامی و به ویژه ایران پس از انقلاب، در حال احیای تمدن هستند که رهبر انقلاب از آن به احیای تمدن نوین اسلامی تعبیر می‌کنند.

وی همچنین در خصوص اینکه نقش دانشگاه‌ها به ویژه نخبگان جهان اسلام در احیای تمدن نوین اسلامی چیست، توضیح داد: باید به این فرایند تمدنی کمک کنیم، چرا که پیامبر به عنوان الگو معرفی شده است و فقط به کارهای علمی به دور از مسائل جامعه اکتفا نکنیم و شاید تمدن نوین اسلامی و تمدن جهانی باشیم.

هرسیج با بیان اینکه دانشگاه اصفهان ۲ رویکرد اساسی را اتخاذ کرده، تصریح کرد: جامعه محوری و تمدن‌سازی این ۲ رویکرد است؛ به این معنا که همه آموزش‌ها برای حل مشکلات جامعه باشد و به سمت تمدن‌سازی پیش برود.

رئیس دانشگاه اصفهان از دانشمندان خواست تا با تبادل اطلاعات در حوزه‌های مختلف، به حل مسائل و چالش‌هایی که در کشورهای جهان اسلام بپردازند.