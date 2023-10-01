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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۰

عرضه بسته امیدآفرین ساترا به سکوهای مجوزدار

عرضه بسته امیدآفرین ساترا به سکوهای مجوزدار

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌ منظور حمایت از سکوهای دارای مجوز از این سازمان، بسته محتوایی امید آفرینی را در مهر ماه به این سکوها عرضه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، در راستای حمایت از توسعه محتوای سالم در رسانه‌های دارای مجوز از ساترا و ترویج محتوای سالم در فضای مجازی، این سازمان با آغاز فصل پاییز بسته محتوایی امیدآفرینی سال جاری را در ۴۰۶ قسمت محتوا در اختیار سکوهای صوت‌ و تصویر فراگیر قرار می‌دهد.

بسته محتوایی امید آفرینی ۱۴۰۲ شامل مجموعه‌های تلویزیونی «تازه وارد»، «بچه مهندس۴»، «سرباز» و مسابقه‌های «میدون»، «امیدیه»، «رویانیوم»، «کارویا» و مستندهای «من می‌تونم»، «رکورد داران» و برنامه‌های گفت‌وگومحور «ایران امروز» و «بسته پیشنهادی» است.

متقاضیان می‌توانند به‌منظور دریافت این بسته محتوایی یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۳۴۵۱۹۹ داخلی ۴۴۸و ۳۲۷ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 5899910
سید امیر شایان حقیقی

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