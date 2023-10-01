عرضه بسته امیدآفرین ساترا به سکوهای مجوزدار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، در راستای حمایت از توسعه محتوای سالم در رسانههای دارای مجوز از ساترا و ترویج محتوای سالم در فضای مجازی، این سازمان با آغاز فصل پاییز بسته محتوایی امیدآفرینی سال جاری را در ۴۰۶ قسمت محتوا در اختیار سکوهای صوت و تصویر فراگیر قرار میدهد.
بسته محتوایی امید آفرینی ۱۴۰۲ شامل مجموعههای تلویزیونی «تازه وارد»، «بچه مهندس۴»، «سرباز» و مسابقههای «میدون»، «امیدیه»، «رویانیوم»، «کارویا» و مستندهای «من میتونم»، «رکورد داران» و برنامههای گفتوگومحور «ایران امروز» و «بسته پیشنهادی» است.
متقاضیان میتوانند بهمنظور دریافت این بسته محتوایی یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۳۴۵۱۹۹ داخلی ۴۴۸و ۳۲۷ تماس حاصل کنند.
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