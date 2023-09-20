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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۳۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

«سینماچی» از توقیف درآمد/ بازگشت برنامه از ۳۰ شهریور

«سینماچی» از توقیف درآمد/ بازگشت برنامه از ۳۰ شهریور

سردبیر برنامه رادیویی «سینماچی» خبر داد که این برنامه بعد از وقفه‌ای سه ماهه به آنتن شبکه رادیویی جوان بازگشت.

علی مرادخانی مجری و سردبیر برنامه «سینماچی» درباره این برنامه که مدتی متوقف شده بود به خبرنگار مهر گفت: از این هفته برنامه «سینماچی» به آنتن شبکه رادیویی جوان باز می گردد و ما در قسمت اول فصل تازه برنامه، به سراغ فیلم سینمایی «بی مادر» ساخته سید مرتضی فاطمی می رویم.

وی ادامه داد: در فصل تازه «سینماچی» بخش های جدید مانند مرور فیلم های مهم روز جهان و مرور کارنامه هنری بزرگان سینما و تلویزیون ایران به «سینماچی» اضافه خواهد شد و بر همین اساس در قسمت جدید برنامه مروری بر فیلم سینمایی «باربی» که در حال حاضر جزو پرفروش ترین فیلم های سینمای جهان است، می رویم.

سردبیر «سینماچی» یادآور شد: با توجه به در پیش بودن هفته دفاع مقدس مروری هم بر فیلم سینمایی «حمله به اچ سه» داریم که یکی از فیلم های مهم دفاع مقدس است.

برنامه رادیویی «سینماچی» از سه ماه قبل که قرار بود به موضوع اختلافات میان وزارت ارشاد و ساترا در حوزه نظارت بر شبکه نمایش خانگی ورود کند، توقیف شد. این برنامه پنجشنبه و جمعه هر هفته از ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه رادیویی جوان می رود.

کد مطلب 5890470
عطیه موذن

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