به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، مصطفی صالحی زاده افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده توسط این معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و در راستای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و توزیع عادلانه شیر خشک های اطفال، از ۲۰ مهر ماه، تمامی شرکت‌های تأمین کننده، توزیع کننده و داروخانه‌ها، ملزم به ثبت اطلاعات مرتبط، ثبت تاییدیه دریافت و فروش در سامانه زنجیره تأمین هستند.

وی افزود: در این سامانه شیرخشک های رگولار از تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده قابل پایش خواهد بود و می‌توان از هدر رفت منابع جلوگیری کرد.

معاون غذا و دارو گفت: کلیه شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها، به منظور جلوگیری از هرگونه خروج فرآورده از زنجیره رسمی و کنترل توزیع، ملزم به رعایت ممنوعیت هرگونه تبلیغ و فروش شیر خشک رگولار به صورت اینترنتی هستند.

صالحی زاده تصریح کرد: در خصوص نحوه اختصاص کد ملی و تاریخ تولد (شناسنامه با والدین فرضی) به نوزادان شیرخوارگاه تحت پوشش سازمان بهزیستی، نیاز است کلیه شیرخوارگاه‌های تحت پوشش دانشگاه، فهرست اطلاعات مورد نیاز برای تخصیص کد ملی را به سازمان ثبت احوال تحویل داده تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام پذیرد.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیز شیرهای خشک رژیمی ملزم به ثبت و ارائه در سامانه تیتک شده بود که خوشبختانه شاهد پیشگیری از قاچاق آن بودیم و امیدواریم با ثبت شیرهای خشک رگولار نیز شاهد کمبود شیر خشک و قاچاق آن به خارج از کشور نباشیم.