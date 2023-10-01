مجمع نظر رسمی خود درباره شفافیت را به مجلس اعلام نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نشست خبری درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، گفت: مجلس شورای اسلامی مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه را در دستورکار قرار داد. آرای نمایندگان هم مطابق با این طرح شفاف می‌شود.

وی بیان کرد: البته نزدیک به ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی الان در سامانه‌ای آرای خود را شفاف می‌کنند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است و چهار نوبت اصلاحات لازم روی آن انجام شد.

جوکار گفت: آخرین ایراد وارده به مصوبه مجلس درباره طرح شفافیت بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و درباره شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود اصرار کرد. از آنجا به بعد مصوبه مجلس برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان حل شود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مجمع تشخیص مصلحت نظام چند جلسه برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان درباره طرح شفافیت برگزار کرد. در واقع شورای نگهبان در آخرین مرحله ایراد گرفته بود که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برای مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی تعیین تکلیف کند و باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مصوبه مستثنی شوند.

وی ادامه داد: طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردیم که مصوبه نهایی خود را به ما اعلام کنند. شفافیت موضوع اصلی و مهمی است، البته در مواردی که مربوط به مسائل امنیتی و دفاعی است، اصلاً نباید هیچ گونه شفافیتی وجود داشته باشد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای مثال مردم حق دارند که بدانند تسهیلات بانکی به چه کسانی داده می‌شود و توزیع بودجه در کشور به چه شکلی است و این موارد نیازمند شفافیت است. در طرح شفافیت مسئله مبهمی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیت دلگرمی و پشتوانه‌ای برای دولت، مجلس و قوه قضائیه است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده رئیس جمهور به رهبری گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه مصوبه شفافیت برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند، بیان کرد: بررسی‌هایی از طریق معاون حقوقی رئیس جمهور داشتیم و مشخص شد که چنین نامه‌ای از سوی رئیس جمهور به رهبری نبوده و صحت ندارد. سخنگوی دولت هم اعلام کرد که دولت موافق شفافیت است، با وجود این نمی دانم چه اتفاقی افتاده که باعث شده طرح شفافیت به بن بست کشیده شود.

جوکار گفت: بر اساس آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد اختلافی جدیدی که پس از تأیید شورای نگهبان مطرح می‌شود، برای بررسی در مجمع باید ابتدا اجازه رهبری را داشته باشد و در صورت داشتن اجازه مقام معظم رهبری هم این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مجوز ورود به مسئله را دارد نه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این در حالی است که الان هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به موادی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه ورود کرده است که پیش از این از سوی شورای نگهبان تأیید شده است.

وی گفت: انتظار ما این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت مصوبه خود درباره طرح شفافیت را طی نامه‌ای رسمی به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کرد اما تاکنون این کار را نکردند.

جوکار در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به توضیحات شما شفافیت در کشور به بن بست رسیده است، گفت: در حال حاضر طرح شفافیت قانون‌مند نشده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در جلسات خود مجدداً آن را بررسی کند.