به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش تجلیل از موکبداران نمونه کشور که صبح امروز (یکشنبه) در مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه برگزار شد، اظهار داشت: شما عزیزان مسیر مقاومتی نبی اکرم (ص) را به پرچمداری سالار شهیدان امام حسین (ع) ترویج میکنید.
قاآنی ادامه داد: بهعنوان برادر کوچک شما از برادران عزیزی که مسیر اربعین حسینی (ع) را مزیّن و با اقدامات خود اثبات کردند که محبت به سالار شهیدان امام حسین (ع) را چگونه میتوان ابراز کرد، تشکر میکنم.
فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه شما موکبداران عزیز رونقبخش اربعین حسینی هستید، افزود: هر ساله مراسم اربعین حسینی پر رونقتر از سالهای گذشته با تلاش شما عزیزان رونق و وسعت بیشتری پیدا میکند.
وی با اشاره به ارادت کمنظیر موکبداران به سالار شهیدان، اضافه کرد: میزبان اربعین عراقیها هستند و شما موکبداران عزیز به این میزبانها کمک میکنید. ما باید در میزبانی اربعین به عراقیها اصالت دهیم.
قاآنی گفت: کاملاً حس اربعین حسینی را در وجود موکبداران اربعین میبینیم؛ همه حس میکنند که موکبها از زائران پذیرایی میکنند، اما در وجودش این حسی دارد که این موکب یکی از قرارگاههایی است که از وجود امام زمان (عج) پذیرایی میکند.
فرمانده نیروی قدس سپاه تصریح کرد: مراسم اربعین حسینی یک رزمایش و لشکرکشی و ایجاد آمادگی برای زمان ظهور امام زمان (عج) است؛ موکبداران پیشقراولان ظهور امام زمان (عج) هستند.
وی با بیان اینکه دامنه اربعین و محبت به امام حسین (ع) در حال گسترش است، افزود: هرچه پیش میرویم، جمعیت زائران اربعین و مشتاقان این مسیر زیاد میشود و گروههای مختلف اجتماعی به این سیل معنویت در اربعین حسینی میپیوندند و عقاید مختلف، گروهها و تفکرات مختلف در اربعین حسینی بیشتر میشود.
قاآنی با بیان اینکه زائران اربعین قطعاً به اندازه ظرفیتشان اجری عایدشان میشود، اظهار داشت: امسال حضور برادران اهل سنت در اداره ایجاد موکبها و حضور در راهپیمایی اربعین حسینی نسبت به سالهای گذشته بیشتر بود.
وی عنوان کرد: امسال در کنار بارگاه مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) یک اجلاس بینالمللی با حضور نمایندگانی از ۶۲ کشور جهان برگزار میشود که عمدتاً اهل سنت هستند؛ آنها در این اجلاس گرد هم میآیند تا درخصوص یکی از موضوعات مهم جهان اسلام یعنی فلسطین عزیز را با هم تبادل نظر کنند؛ این به برکت اربعین حسینی است و این حرکت روز به روز پیش خواهد رفت.
فرمانده نیروی قدس سپاه خطاب به موکبداران بیان کرد: همه شما عزیزان اهتمام جدی دارید که این مراسم پرافتخار، پربارتر و بهتر برگزار شود و این به برکت وجود اباعبدالله الحسین (ع) انجام شده و خارج از اراده ما است.
قاآنی با ذکر خاطرهای یادآور شد: با استاندار کربلا که یکی از بهترین استانداران عراق است، صحبت داشتم؛ ایشان که فردی بسیار با ایمان، اهل کار و برنامهریزی است توضیحات کاملی داد که چه اقداماتی برای راهپیمایی عظیم اربعین حسینی انجام دادند و مصادیق روشنی را بیان میکرد که چطور کمکهای غیرمنتظرهای برای راهپیمایی انجام میشود.
وی ادامه داد: استاندار کربلا میگفت که یکی از سفرای کشورهای اروپایی به اینجا آمد و با تعجب گفت که اربعین را چه کسی اداره میکند؟ گفتم که ما اداره نمیکنیم. پرسید پس چه کسی اداره میکند؟ با تأمل جوابش را میدادم و او هم مرحله به مرحله میپرسید. در آخر کار گفتم که ما یک امام حی و زندهای داریم که خود ایشان اربعین را اداره میکند.
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: افتخار میکنیم که در این حرکت عظیم، خداوند متعال جایگاهی به عنوان موکبداری و نوکری سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) را به ما عطا کرده است؛ شما عزیزان مستقیم و غیرمستقیم در این راستا کمک میکنید و از شما تشکر میکنم.
قاآنی در ادامه با یادآوری مجاهدتهای شهید حاج قاسم سلیمانی و نقش این شهید بزرگوار در تأمین امنیت مراسم اربعین اظهار داشت: خداوند متعال درجات این شهید عزیزمان را متعالی کند؛ شهید حاج قاسم سلیمانی جزو کسانی بود که این مسیر را هموار کرد.
وی با اشاره به ظهور داعش و تروریستهای تکفیری در عراق، تصریح کرد: با توجه به حوادثی که در عراق اتفاق افتاد، اگر وجود شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس و مجاهدت مردم عراق و ازخودگذشتگی شهدا نبود، اکنون مسیر اربعین باز نمیبود.
فرمانده نیروی قدس سپاه خاطرنشان کرد: مردم عراق در جهت مبارزه با تکفیریها و دشمنان دین تلاش بسیاری کردند و کسانی مثل شهید سلیمانی یار و برادری دلسوز برای این مردم بودند که در پیشبرد اهداف مردم عراق نقش برجستهای ایفا کردند.
قاآنی گفت: امسال دستگاههای مختلف و دولت محترم در جهت برپایی مراسم اربعین به جد پای کار بودند و از همه عزیزان تشکر میکنم؛ شما موکبداران عزیز هم زحمات زیادی کشیدید و هم تجربه زیادی دارید؛ لذا ضروری است که با یکدیگر تبادل نظر داشته باشیم تا این تبادل نظر به نقطه اجرایی برسد.
فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه اساس کار اربعین حسینی مردمی است، عنوان کرد: دولتهای دو کشور در مسائل زیرساختها و مسائل اساسی ورود کنند تا مسائل فرودگاهها، برق، آب و دیگر مسائل حل شود.
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