تشخیص زودهنگام نوعی سرطان پوست با هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سایبس هولدینگ توسعهدهنده پیشرو در راه حل هایی برای مقابله با اختلالات پوستی اعلام کرد که آنها با شرکت بیردرموتولوژی (Bare Dermatology) برای توسعه فناوری Nevisense وارد همکاری مشترک شدهاند. این دو شرکت قصد دارند تا این فناوری را در نواحی مختلف تگزاس مورد آزمایش قرار دهند. بیردرموتولوژی دارای گروهی زبده از متخصصان پوست در منطقه بزرگ دالاس است و همچنین پنج دفتر و تیمی از متخصصان پوست مشهور را در اختیار دارد. این توافقنامه با بیردرموتولوژی امکان کار روی فناوری Nevisense را در اختیار بیردرموتولوژی قرار میدهد، فناوری که میتوان گفت تنها آزمایش تشخیص بر بالین (point-of-care) تأیید شده توسط FDA برای تشخیص اولیه ملانوما است.
دکتر هارون فاربرگ، مدیر ارشد پزشکی بیردرموتولوژی میگوید: «ما تلاش میکنیم تا بالاترین استاندارد مراقبت را به بیماران خود ارائه دهیم. Nevisense میتواند به ما در شناسایی ملانوما در مراحل اولیه کمک کند، که این کار برای برای بهبود نتایج بیمار بسیار مهم است. ملانوما عامل اصلی مرگ در بین سرطانهای پوست است، اما هنگامیکه زودتر تشخیص داده شود، تقریباً ۱۰۰ قابل درمان خواهد بود. بیماران ما با پیشرفتهترین فناوری که میتوانیم ارائه دهیم، سزاوار مراقبت پزشکی هستند.»
پیا رناودین بهعنوان مدیر اجرایی سایبس هولدینگ، گفت: «ما هیجانزده هستیم که از تلاشهای بیردرموتولوژی برای ارائه بالاترین کیفیت مراقبت از بیماران از طریق استفاده از Nevisense پشتیبانی میکنیم. Nevisense تنها فناوری تشخیص ملانوما تأیید شده FDA به صورت تشخیص بر بالین است که بر تشخیص زودهنگام بیماری متمرکز است. تشخیص ملانوما با این فناوری در بالاترین جمعیت بیمار در معرض خطر در آمریکا و در مناطقی که میزان ملانوما زیاد است (ساحل اول فلوریدا و نویتاس) و در جایی که بیماران به برنامه هزینه آزمایش Nevisense دسترسی دارند در حال آزمایش است. ما از همکاری با بیردرموتولوژی خوشحال هستیم.»
سایبس هولدینگ یک شرکت جهانی فناوری پزشکی است که مقر آن در استکهلم سوئد است. این شرکت یک سکوی مراقبت منحصر به فرد برای تشخیص غیر تهاجمی سرطان پوست و سایر شرایط پوستی ایجاد کرده است. سایبس هولدینگ هوش مصنوعی را با طیفسنجی امپدانس الکتریکی (EIS) ترکیب میکند تا اطلاعات عینی درباره بیماری را ارائه دهد که به متخصصان پوست و دیگران در تصمیمگیری بالینی کمک کند.
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