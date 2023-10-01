طرح توسعه فیبرنوری در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۱۲ هزار کیلومتر فیبر نوری تاکنون در استان کار شده است که از این میزان ۲ هزار و ۸۵۸ کیلومتر در مسیر شهری ۲ هزار و ۴۴۵ کیلومتر در مسیر بین شهری و شش هزار و ۷۸۶ کیلومتر در مسیر روستایی توسعه یافته است.
حدود ۲۲۴۵ محل به فیبر نوری متصل شده است که ۳۸۵ محل برای سازمانهای دولتی، ۶۳ اتصال برای شهرداری و مابقی شامل دانشگاهها و شرکتهای خصوصی است.
همچنین با هدف اجرای شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی، شبکههای اختصاصی شامل (سرویسهای اینترنت، MPS، PTP، PTMP) به تعداد پنج هزار پورت در شبکه دولت، سلامت، دفاتر پیشخوان، آموزش و پرورش است.
امسال در ۴۸ شهرک صنعتی از ۵۸ شهرک صنعتی استان با درخواست شرکت شهرکهای صنعتی فیبر نوری تأمین شده است و مراکز تجاری از جمله اطلس، برج تجارت جهانی، مرکز خرید لاله پاک، برج بلور، برجهای مسکونی آسمان و الماس خاوران به بستر fftx متصل هستند.
نهضت جهادی توسعه فیبر نوری با هدف تحقق وعده وزیر ارتباطات برای ایجاد ۲۰ میلیون پورت در سطح کشور آغاز شده است و فاز یک این پروژه با سرمایهگذاری چهار هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال با متراژ حفاری صد هزار و ۲۳۸ متر و تعداد چهار پروژه اجرا شده است.
افزایش پهنای باند و کیفیت سرویس مشترکین و پایداری ارتباط آنها، توسعهی زیرساختهای انتقال دیتا در لایه core برای سایر اپراتورها، افزایش رضایتمندی مشترکین و بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا و … از اهداف و نتایج مورد انتظار طرح نجما است.
رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفتوگو با خبرنگاران گفت: در دورهی اقتصاد دیجیتال باید از ظرفیتهای تمامی استانها و کشور استفاده کرد.
ابراهیم محمودزاده ادامه داد: بهرهگیری از طرح نجما مرحله اول دوره گذر را به دوره انتقال برای خدمترسانی به مردم و کسب و کارها تبدیل میکند.
وی افزود: استان آذربایجان شرقی پایلوت خوبی برای آغاز طرح نجما در کشور است که برجهای سر به فلک کشیده در کلاشهرها نشانههایی از این پیشرفت هستند به همین دلیل باید زیرساخت لازم برای نیازهای ایجاد شده فراهم شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: از الزامات توسعه زیرساختهای دیجیتالی، اقتصاد دیجیتال است اگر زیرساختی عالی داشته باشید، اما بهرهبرداری لازم از آن نشود انگار سرمایه کشور تلف شده است.
وی ادامه داد: راهکار اقتصاد بدون نفت گذر به اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم آن در تولیدلت ناخالص داخلی کشور است.
محمودزاده خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران طرح نجما را در قالب عرضه برای توسعه اقتصاد دیجیتال در استانهای کشور آغاز کرده است و عرضهی بستر فیبر نوری و تقاضا از استان برای ایجاد نهضت جهادی در توسعه اقتصاد دیجیتال را راهکاری برای ارتقای اقتصاد دیجیتال میشمارد.
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