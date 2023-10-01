به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی گردشگری سبز پیش از ظهر یکشنبه در سالن آمفی تئاتر وزارت میراث فرهنگی با حضور وزیر میراث فرهنگی، رئیس سازمان محیط زیست، معاون وزیر نفت، رئیس شرکت نفت، معاون سازمان نیرو، مدیرعامل شرکت آبفای کشور، رئیس سازمان شیلات ایران، جمعی از کارشناسان وزارت میراث فرهنگی، رؤسای تشکلهای گردشگری و فعالان این صنعت در حال برگزاری است.
در این برنامه عزتالله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی با اشاره به حضور و اعلام همکاری نهادهای مختلف برای داشتن گردشگری سبز گفت: معاون گردشگری به رئیس سازمان جهانی گردشگری گزارش دهد که در این سطح توجه به محیط زیست و گردشگری سبز و انرژیهای پاک انجامشده است تا همکاریهای بیشتری داشته باشند.
ضرغامی گفت: امروز روز جهانی ناشنوایان است. من از مترجمان ناشنوایان هم تشکر میکنم. ایده خوبی بود که امروز آنها صحبتها را ترجمه کنند.
وی افزود: از وزارت نفت تشکر میکنم که به درخواستهای ما توجه میکند نه تنها به این دلیل که باید گردشگری جای صنعت نفت را بگیرد که البته باید این اتفاق بیفتد تا وزارت نفت نفس بکشد. چون امروز وقتی مشکلی پیش میآید همه نگاهها به سمت آقای اوجی میرود.
ضرغامی از تمامی مدیران شرکتهای مختلف و سازمانهایی که در این برنامه حضور پیدا کردند تشکر کرد و گفت: در همکاری با وزارت کشاورزی زمین معوض برای محوطههای تاریخی تعلق میگیرد. به مالکان در کنار محوطههای تاریخی که به آنها اجازه کشاورزی داده نمیشود؛ زمین معوض داده میشود. در جایی مثل کلاردشت این دعوا از سال ۴۲ مطرح بود. باید آنها پس از گرفتن زمین معوض، محوطههای تاریخی را رها کنند.
وزیر میراث فرهنگی گفت: گردشگری حق همه است باید مردم از گردشگری سهل آسان و پرنشاط بهره مند شوند.
امکانات سازمان محیط زیست را در اختیار وزارت میراث فرهنگی میگذاریم
در این برنامه، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همه آنچه که در قرآن از ما مخلوقات سوال میشود برای این است که واقعیتها را ببینیم و بر اساس آن زندگی کنیم.
سلاجقه بیان کرد: سازمان محیط زیست ارتباط تنگاتنگی با وزارت میراث فرهنگی دارد. وقتی میراثها کنار هم قرار گیرند، روح و روان مردم هم تسکین پیدا میکند. در کشورمان متغیرهای فراوانی وجود دارد که آن را تجربه میکنیم.
وی گفت: وقتی به تنوع زیستی نگاه میکنیم، متغیرهای متفاوتی وجود دارد. مردم در بازه متغیرها از تاب آوری خوبی برخوردار هستند. وقتی در کشورهای دیگر دمای هوا دو درجه کم یا زیاد میشود، مردم تاب نمیآورند. در کجای دنیا بازههای دمایی مختلف را در یک کشور میبینید.
سلاجقه افزود: این کشور باید شاداب باشد. پاسداشت میراث فرهنگی و در کنار هم قرار گرفتن دو دستگاه وزارت میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست میتواند ما را به این هدف برساند. ما تمام ظرفیتهای سازمان را در اختیار وزارت میراث فرهنگی قرار میدهیم. چون قوانین طبیعت به هم خورده است ما باید در کنار هم باشیم.
وی افزود: برخی اوقات میگوئیم صنعت آب یا صنعت گردشگری. اگر این صنعت خدادادی است، چرا از این واژههای دست ساز استفاده میکنیم.
جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران کشور گفت: امسال شاهد افزایش ۴ برابری قیمت گاز بودیم که در این ارتباط هیأت دولت پیگیری کرد. دو مطلب در ارتباط با گاز داریم. یکی بهینه سازی مصرف گاز است. در این ارتباط همه هتلها حتی آنها که قدیمی هستند ثبت نام کردند ولی برای برخی از هتلها اجرا نشده است. بحث دوم مشکل برق است. برق خیلی از هتلها به صورت روزانه حداقل ۳ تا ۴ ساعت قطع میشود و از موتور استفاده میکنند. ژنراتور هتلها به سختی تأمین میشود. هتل واحدی است که چه مسافر باشد یا نه مجبور است تمام فضاها را گرم نگه دارد.
وی گفت: ما از لحاظ معافیت بر درآمد از ۵۰ درصد تخفیف در هتلها برخورداریم ولی این موضوع با مشکل مواجه بود که پیگیری شد. به رغم همه مشکلات و هزینههای بی رویه که فعالان متحمل میشوند ولی خدمات خوبی را ارائه میدهند و شاهد افزایش رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی هستیم.
حمزه زاده گفت: اولویت اول هتلداران، لحاظ کردن مسائل محیط زیستی است بنابراین در این زمینه ساخت و بازسازی و مدیریت مصرف بهینه انرژی هتلها در دستور کارمان است.
در ادامه چگنی، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: آماری که به ما داده اند نشان میدهد از ۳۳۰۰ واحد موتورخانه تا الان ۱۵۰۰ واحد بهینه سازی شده است. امیدوارم در همه استانها تلاش شود با سرعت این خدمات انجام گیرد و در حوزه گردشگری تمام مراکز بهینه سازی شود.
وی افزود: انرژی گاز با ارزش است. جایگزینی برای آن وجود ندارد. تا آخر سال ۹۰ درصد روستاهای کشور گاز کشی میشود. بیش از ۱۰۱ واحد نیروگاهی از ما گاز میبرند. بیش از ۲۷ و نیم میلیون مشترک خانگی از ما گاز میگیرند. بخش گردشگری باید در بحث بهینه سازی کمک کنند تا بتوانیم الگویی برای کشورهای دیگر پیدا کنیم.
چگنی ابراز همکاری برای توسعه روابط و زیرساختها و امضای تفاهمنامه های مرتبط کرد.
در پایان این برنامه از فعالان گردشگری سبز، رؤسای تشکلهای گردشگری و رؤسای سازمانهای مختلف دعوت شده به این برنامه، دهیاران، راهنماها، مدیران برخی از مراکز اقامتی و گردشگری تقدیر شد. همچنین دو کتاب «راهنمای گردشگری و سرمایه گذاری سبز» با رویکرد شعار سال سازمان جهانی گردشگری و کتاب «گردشگری سبز و بیانیه پارکهای طبیعتگردی» نیز در حضور مسئولان کشور در این برنامه رونمایی شد.
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