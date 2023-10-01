توافق امنیتی ایران و عراق، دقیق و کامل اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق، ضمن تاکید بر اجرای دقیق و کامل توافق امنیتی تهران-بغداد، گفت: این توافق تضمین کننده امنیت مرزهای دو کشور و نقشه راه معقول و مناسبی برای حذف مؤلفه‌های ناامن کننده در دو کشور و منطقه است.

احمدیان همچنین در این دیدار با تشکر از حسن همکاری و تمهیدات دولت عراق در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین و همچنین میهمان نوازی گرم مردم عراق، تصریح کرد: مراسم اربعین علاوه بر ابعاد مهم سیاسی و فرهنگی و برکات معنوی آن موجب نزدیکی هر چه بیشتر دو ملت مسلمان و شیعه ایران و عراق شده است.

او با اشاره به توافقات ایران و عراق در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی گفت: ظرفیت‌های بسیار زیادی برای ارتقا همه جانبه روابط دو کشور در بخش‌های مختلف به صورت بالقوه وجود دارد که باید با تشریک مساعی و تلاش مضاعف آن را فعلیت بخشید.

در این دیدار نیز قاسم الاعرجی دبیر شورای امنیت ملی عراق بر عزم دولت و نهاد امنیت ملی عراق برای اجرای توافق نامه امنیتی دو کشور تاکید کرد و گفت: از هر فرصتی برای توسعه و تعمیق روابط تهران - بغداد استقبال و استفاده خواهیم کرد.