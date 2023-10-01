مدال نقره هانگژو بر گردن «دنیا آقایی»/ آسیب دیدگی جدی از ناحیه پا

محمد تقی علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه «دنیا آقایی» نماینده استان سمنان در بازی‌های آسیایی هانگژو ۲۰۲۳ چین خوش درخشید، ابراز داشت: مدال نقره این بازی‌ها در شرایطی به این ورزشکار رسید که دنیا آقایی از ناحیه پا دچار صدمه جدی شد.

وی ضمن بیان اینکه حریف این ورزشکار ایرانی «دان یو» از کشور چین بود، افزود: این دو در وزن منهای هفتاد برای کسب طلا به میدان رفتند که در نهایت با توجه به شرایط آسیب دیدگی دنیا آقایی این ورزشکار به مدال نقره این بازی‌ها دست یافت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان بابیان اینکه قطعاً در صورت نبود آسیب دیدگی دنیا آقایی شانس بیشتری برای غلبه بر حریف چینی خود داشت، بیان کرد: آقایی با ویلچر به مرکز درمانی انتقال یافت که همگی امیدوار به نبود مشکل جدی در او هستیم.

علوی بابیان اینکه محبوبه خورشیدی هدایت تیم ملی را بر عهده داشته است، تصریح کرد: این نتیجه نه تنها برای استان سمنان بلکه برای کشورمان بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است چراکه عنوان نخستین مدال آور زن تاریخ کوارش را به نام خود زد.

وی افزود: «محمدرضا امینی» در رشته پاراتیراندازی دیگر نماینده ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو ۲۰۲۳ چین است که امیدواریم نتایج خوبی را از این ورزشکار دامغانی شاهد باشیم.