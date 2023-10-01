خط کشی هزار و۴۰۰کیلومتر از محورهای مواصلاتی شمال سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی راهداری و حمل ونقل جاده‌ای سیستان وبلوچستان، ایوب کُرد اظهار کرد: هدف از خط کشی راه‌ها منظم کردن حرکت وسایل نقلیه، ارتقای ایمنی عبور و مرور و همچنین آگاهی دادن به استفاده کنندگان از راه و راهنمایی آنان است.

وی ادامه داد: تهیه و اجرا و نصب ۴ هزار و۵۰۰ عدد علائم و تابلو، نصب و تعمیر ۱۱۰ عدد چراغ چشمک زن و فلش سولار از جمله اقدامات صورت گرفته این اداره کل طی ۶ ماهه نخست سال جاری بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان افزود: تهیه و اجرا و نصب ۲۱ کیلومتر حفاظ فلزی و بتنی (نیوجرسی)،تهیه و اجرا و نصب ۳۲۰ متر تابلو اطلاعاتی و اجرا روشنایی نقطه‌ای ۱۴ تقاطع حادثه خیز از دیگر فعالیت‌های انجام شده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان در راستای افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی استان است.

کرد در پایان ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای را اولویت راهداری عنوان و گفت: نیروهای راهداری این اداره کل با تمام توان برای تحقق این هدف تلاش می‌کنند تا مسیر خدمت‌رسانی به مردم هموارتر شود.