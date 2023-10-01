زائران در اربعین حسینی چگونه خود را به مرزهای غربی ایران رساندند؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در ایام اربعین حسینی، زائران زیادی از نقاط مختلف کشور برای زیارت بارگاه امام سوم شیعیان، امام حسین (ع)، راهی کربلای معلی شدند. در سالهای اخیر، استارتآپها و شرکتهای دخیل در ارائهی خدمات با فناوریهای مدرن، نقش بهسزایی را در این گردهمایی بزرگ مذهبی، ایفا کردهاند و تأثیر مهمی در کمک به زائران برای رسیدن به شهرها و پایانههای مرزی کشور داشتهاند. در بین شرکتهای مختلف، سامانهی «ماکسیم» بیشترین تعداد درخواست برای سفر به مرزهای کشور را به خود اختصاص داده است.
آرمین کریمی، مدیر توسعه و عملیات سامانهی «ماکسیم»، دربارهی شرایط ویژهی سفر در ایام اربعین میگوید:
«با توجه به افزایش تقاضای خودرو و کمبود بلیت اتوبوس برای سفر به مرزهای غربی کشور در ایام اربعین، زائران با سختیهای زیادی روبهرو هستند. معمولاً افراد در قالب گروههای کوچک یک خودروی سواری درخواست میکنند تا خود را به مرز برسانند. مجموعهی ما تصمیم گرفت با اختصاص کد تخفیف ویژهی سفر به شهرهای مرزی و جذب رانندگان بیشتر، در این سفر معنوی به هموطنان عزیز کمک کند.»
براساس دادههای سامانهی «ماکسیم»، مقصد اصلی اکثر زائران اربعین، پایانهی مرزی چذابه بوده است و ۳۳٪ از درخواستها مربوط به این شهر میشود. از دیگر مقاصد محبوب در این ایام میتوان به مناطق مرزی شلمچه و مهران اشاره کرد که بهترتیب ۲۹٪ و ۲۳٪ از مسافران ازطریق این مناطق از مرز عبور کردهاند. اما در زمان بازگشت، بیشتر زائران از مرز مهران وارد کشور شدهاند و ۵۷٪ سفرهای بینشهری از پایانهی مرزی در مهران انجام شده است.
زائرانی که درطول سفر خود از خدمات سامانهی «ماکسیم» بهرهمند شدند، خاطرنشان کردند که «ماکسیم» را بهدلیل قیمتهای مقرونبهصرفه و خدمات مناسب آن انتخاب کردهاند. بهعنوان مثال فقط در اپلیکیشن «ماکسیم» امکان رزرو خودرو برای تاریخ و ساعت دلخواه مسافر به شهرهای مرزی مورد نظر وجود داشته است. علاوهبر این، مسافران این امکان را داشتهاند که قبل از شروع سفر درخصوص مبلغ سفر با راننده مذاکره کرده و توافق کنند و خدمات تکمیلی مثل استفاده از کولر یا حمل چمدان و بار را نیز انتخاب کنند.
تاکسیاینترنتی «ماکسیم» برای دومین سال پیاپی، نقش پررنگی در سازماندهی سفرهای زائران داشته و کمک قابلتوجهی به فرایند حملونقل مردم در این ایام کرده است.
این سامانه مفتخر است که در چنین رویداد مهمی مشارکت داشته و مردم شریف را در این مسیر همراهی کرده است.
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