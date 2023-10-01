برگزاری جایزه مصطفی(ص) نشان دهنده روشنفکری است

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور امید فرخ‌زاد ظهر یکشنبه در پنل سرطان و پزشکی که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: جایزه مصطفی (ص) نشان می‌دهد که فعالیت‌های علمی نباید از لحاظ جغرافیایی از هم جدا باشند.

وی با بیان اینکه دانشمندان مسلمان همواره باهم در تعامل و همکاری بوده و توانسته‌اند فعالیت‌های مشترکی را انجام دهند، گفت: برگزاری جایزه مصطفی ص نشان دهنده روشن فکری است و من افتخار می‌کنم که از برگزیدگان این جایزه هستم.

برگزیده جایزه مصطفی (ص) خاطر نشان کرد: اهمیت زیادی دارد که علم و دانش در قالب چنین رویدادهایی توسعه پیدا کند. این رویدادها باعث افزایش انگیزه در بین دانش‌آموزان و دانشجویان خواهد بود.

فرخ زاد با بیان اینکه برای اولین بار است که در اصفهان حضور دارم، گفت: از ملاقات با دانشجویان مواد علوم پزشکی اصفهان ملاقات کردم و متوجه شدم که رشته‌های دارویی در دانشکده علوم پزشکی اصفهان در سطح بالای علمی قرار دارد.

وی تاکید کرد: من به عنوان یک فرد ایرانی افتخار می‌کنم به اینکه چنین پروژه و تحقیقاتی را در ایران انجام می‌شود. درواقع علم و دانش نیاز دارد به اینکه تمام افراد در رشته‌های مختلف باهم همکاری کرده و مشکلات بزرگی که بشریت با آن روبرو شده را برطرف کنند.

پروفسور امید فرخ‌زاد دانشمند و پزشک ایرانی مقیم آمریکا به توسعه نانوداروهای و نانوذره‌ها در حد استفاده بالینی مؤثر بر درمان بیماری سرطان و ساخت ذرات نانویی برای دارورسانی به عضو هدف انجامید و برای این دستاورد برگزیده پنجمین دوره جایزه مصطفی (ص) شد.