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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۰

مدیرکل بنیاد شهید لرستان:

مردم پای مکتب امام حسین (ع) و شهدا هستند

مردم پای مکتب امام حسین (ع) و شهدا هستند

کوهدشت - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان تأکید کرد: مردم و جمهوری اسلامی ایران پای مکتب امام حسین (ع) هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هبت اله هاشمی امروز یکشنبه در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «سعید پناهی فر» در کوهدشت با گرامیداشت نام و یاد شهدا، اظهار داشت: شهادت اوج عبادت است.

وی افزود: خداوند میزبان شهدا و متکفل خانواده شهدا است، شهدا زنده‌اند و نزد خدای متعال روزی می‌خورند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با بیان اینکه خون شهدا ضامن بقای انقلاب و نظام است، عنوان کرد: خون شهدا برای حفظ مکتب شیعه، مکتب امام صادق (ع) و مکتب جمهوری اسلامی است.

حجت‌الاسلام هاشمی با بیان اینکه شهدای امنیت خون خود را تقدیم می‌کنند تا ما در کمال امنیت و آرامش زندگی کنیم، بیان کرد: همراهی مردم، روحانیت، حوزه‌های علمیه در کنار نیروهای نظامی و انتظامی نشان می‌دهد که همه ما پای این مملکت و مکتب، امامین انقلاب و مکتب سیدالشهدا ایستاده‌ایم و پاسدار خون شهدا هستیم.

وی عنوان کرد: کسی که شهید می‌شود عاشق سیدالشهداست و در این مکتب رشد و پرورش‌یافته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با اشاره به اینکه با شهادت شهید «پناهی فر»، عدد شهدای لرستان به ۶۵۵۵ شهید رسید، گفت: این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی و مردم لرستان پای این مکتب هستند.

کد مطلب 5900124

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