مردم پای مکتب امام حسین (ع) و شهدا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هبت اله هاشمی امروز یکشنبه در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «سعید پناهی فر» در کوهدشت با گرامیداشت نام و یاد شهدا، اظهار داشت: شهادت اوج عبادت است.
وی افزود: خداوند میزبان شهدا و متکفل خانواده شهدا است، شهدا زندهاند و نزد خدای متعال روزی میخورند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با بیان اینکه خون شهدا ضامن بقای انقلاب و نظام است، عنوان کرد: خون شهدا برای حفظ مکتب شیعه، مکتب امام صادق (ع) و مکتب جمهوری اسلامی است.
حجتالاسلام هاشمی با بیان اینکه شهدای امنیت خون خود را تقدیم میکنند تا ما در کمال امنیت و آرامش زندگی کنیم، بیان کرد: همراهی مردم، روحانیت، حوزههای علمیه در کنار نیروهای نظامی و انتظامی نشان میدهد که همه ما پای این مملکت و مکتب، امامین انقلاب و مکتب سیدالشهدا ایستادهایم و پاسدار خون شهدا هستیم.
وی عنوان کرد: کسی که شهید میشود عاشق سیدالشهداست و در این مکتب رشد و پرورشیافته است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با اشاره به اینکه با شهادت شهید «پناهی فر»، عدد شهدای لرستان به ۶۵۵۵ شهید رسید، گفت: این نشان میدهد که جمهوری اسلامی و مردم لرستان پای این مکتب هستند.
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