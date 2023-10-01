نیت یک واقف موجب تربیت ۴۸۰ قرآن آموز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دادخدا خدایی ظهر یکشنبه در نشست خبری، بیان کرد: اوقاف در سه حوزه قرآنی، بقاع متبرکه و وقف فعالیت‌های ارزنده‌ای انجام می‌دهد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند و درمیان گفت: در حوزه بیرجند و درمیان هزار و ۸۶۲ موقوفه وجود دارد که هزار ۷۵۳ موقوفه متصرفی و۱۰۹ موقوفه غیر متصرفی است.

خدایی افزود: این موقوفات پنج هزار و ۹۲۵ رقبه دارد که پنج هزار و ۸۳۶ رقبه متصرفی است.

وی گفت: نظارت و بازدید میدانی با هدف بررسی وضعیت فعلی رقبه ها و موقوفات به صورت جدی پیگیری می‌شود و طی یک سال گذشته سه هزار و ۵۰۶ بازدید از رقبات صورت گرفته است.

هزینه ۳۴ میلیاردی از محل درآمد موقوفات

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند و درمیان اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۳۴ میلیارد تومان با عناوین مذهبی، خیریه، اجتماعی، مدارس علوم دینی، مساجد، حفظ و حراست از عین موقوفات و … از محل درآمد موقوفات هزینه شده است که ۱۶ میلیارد تومان از محل بنگاه خیریه آب لوله بوده است.

خدایی افزود: از سال ۹۵ تاکنون ۴۸۰ نفر قرآن آموز از محل نیت موقوفه امیر اسماعیل و محمد ابراهیم شوکت الملک تربیت شدند که ۸۸ نفر آنان حافظ کل و ۳۲۰ نفر حافظ اجزاء قرآن کریم شدند.

ثبت ۱۸ فقره وقف جدید در بیرجند و درمیان

وی بیان کرد: طی یک سال گذشته ۱۸ فقره وقف جدید ثبت شده است که ارزش مالی آن حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند و درمیان گفت: طی یک سال گذشته ۴۰۰ میلیون تومان برای ۶۰۰ بیمار نیازمند که از سوی مرکز افق و بیمارستان‌ها معرفی شده‌اند از محل درآمد موقوفات هزینه شده است.

خدایی با بیان اینکه در دهه وقف سال جاری تعداد ۲۷ برنامه در شهرستان بیرجند و درمیان برگزار می‌شود، بیان کرد: اعزام پنج مبلغ در طول دهه وقف به مساجد، اجرای زنگ وقف، همایش مربیان قرآنی، اجرای قرار دوازدهم و اعطای ۱۰ سری جهیزیه به زوج‌های نیازمند از جمله این برنامه‌ها است.

وی گفت: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته موزه وقف خراسان جنوبی واقع در حسینیه امام رضا (ع) به صورت رایگان برای بازدید علاقمندان باز است و افراد می‌توانند از آن بازدید داشته باشند.

رئیس اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه وقف یک مقوله اعتقادی و فرهنگی است، بیان کرد: واقف با احصاء نیازهای جامعه درصدد جبران آن برمی آید.

خدایی با بیان اینکه وقف برای همه افراد جامعه در دسترس است، گفت: اینگونه نیست که تنها افراد متمول جامعه بتوانند وقف داشته باشند بلکه سایر اقشار جامعه نیز در حد توان خود می‌توانند در این امر خیر شرکت کنند.