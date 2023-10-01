آغاز طرح سراسری سرشماری زنبورستان های خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر نیرومند بعد از ظهر امروز یکشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: همزمان با کل کشور، سرشماری سراسری از زنبورستان های استان خوزستان از ۱۵ تا ۲۷ مهرماه سال جاری انجام میشود.
وی افزود: همه زنبورداران بومی و مهاجر مستقر در شهرستانهای خوزستان باید با مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستانها نسبت به تکمیل و ثبت اطلاعات برای درج در سامانه پهنه بندی و دادههای محصولات کشاورزی اقدام لازم را انجام دهند.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد: در بازه زمانی مذکور هرگونه جابهجایی و کوچ زنبورستان ها در شهرستانها و بین استانها ممنوع است.
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