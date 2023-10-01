  1. استانها
  2. خوزستان
۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۱

معاون جهاد کشاورزی خوزستان خبر داد؛

آغاز طرح سراسری سرشماری زنبورستان های خوزستان

آغاز طرح سراسری سرشماری زنبورستان های خوزستان

اهواز- معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان گفت: سرشماری سراسری از زنبورستان های این استان از ۱۵ تا ۲۷ مهرماه سال جاری انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر نیرومند بعد از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: همزمان با کل کشور، سرشماری سراسری از زنبورستان های استان خوزستان از ۱۵ تا ۲۷ مهرماه سال جاری انجام می‌شود.

وی افزود: همه زنبورداران بومی و مهاجر مستقر در شهرستان‌های خوزستان باید با مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان‌ها نسبت به تکمیل و ثبت اطلاعات برای درج در سامانه پهنه بندی و داده‌های محصولات کشاورزی اقدام لازم را انجام دهند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد: در بازه زمانی مذکور هرگونه جابه‌جایی و کوچ زنبورستان ها در شهرستان‌ها و بین استان‌ها ممنوع است.

کد مطلب 5900172

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها