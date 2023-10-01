مرز پارک ملی دریاچه ارومیه تدقیق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تدقیق مرز پارک ملی دریاچه ارومیه، با حضور معاونین و مدیران کل دفاتر تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران کل حفاظت محیط زیست استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بصورت وبیناری (برخط) برگزار شد.

در این جلسه با استناد به بند د ماده ۲ قانون اراضی مستحداث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ که در آن عرض حریم دریاچه ارومیه ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۵۳ تعریف شده است و توجه به تکلیف قانونی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان) نسبت به میله گذاری و تعیین حریم دریاچه ارومیه، محدوده و نقشه تعیین شده توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور مورد بررسی فنی وکارشناسی قرار گرفت.

سعید شهند، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این خصوص گفت: تدقیق مرز پارک ملی دریاچه ارومیه به منظور رفع تناقضات و تعارضات موجود و مدیریت بهینه در عرصه پارک ملی در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست آذر بایجان غربی قرار دارد و مطابق مقررات مربوط به پارک های ملی، مرز مورد توافق پس از تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست نهایی خواهد شد.

دریاچه ارومیه درسال ۱۳۴۶ به عنوان منطقه حفاظت شده ودر سال ۱۳۵۴ به عنوان پارک ملی در شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به ثبت رسیده است.