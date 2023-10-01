به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، لولههای خلأ خونگیری یکی از مهمترین ابزارها برای نمونهبرداری مایعات و خونگیری هستند که به دلیل ویژگیهایشان، فرآیند کار خونگیری را تسهیل و تسریع میکنند. نیاز مبرم حوزه سلامت و آزمایشگاهی کشور به این محصول موجب شده که سالیانه حجم قابل توجهی از اندوختههای ارزی صرف واردات آن شود اما با تلاش و تخصص گروهی از متخصصان دانشگاهی فعال در یکی از شرکتهای دانشبنیان، خط تولید کاملاً بومی و تمام خودکار لوله خلأ خونگیری راه اندازی و از این پس نیاز کشور با تولیدات ساخت داخل تأمین میشود.
متخصصان شرکت فناوران طب حیان موفق شدهاند با بهرهگیری از دانش و فناوری بومی، خط تولید تمام خودکار لوله خلاء خونگیری با ظرفیت تولید ۶۰ میلیون عددی در سال را برای اولین بار در کشور و منطقه راهاندازی کنند. این خط تولید صبح امروز با حضور روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری، منصور انبیا رییس دانشگاه علم و صنعت، جواد مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان و میثم فرج اللهی، رئیس مرکز مدیریت طرحهای کلان و پیشران معاونت علمی، افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
این دستاورد که با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان به مرحله نهایی رسیده است، به دلیل بهرهمندی از پیشرفتهترین فناوریهای روز دنیا، یک دستاورد بزرگ برای صنعت تجهیزات پزشکی مصرفی قلمداد میشود.
در حال حاضر سه تولید کننده دیگر در بازار کشور فعالیت دارند اما با وجود سرمایهگذاریهای سنگین انجام گرفته برای تولید این محصول، به علت بومی نبودن فناوری تولید و وارداتی بودن خط تولید، همچنان حدود ۹۰ درصد از نیاز کشور از محل واردات تأمین میشود اما با راهاندازی و توسعه خط تولید این شرکت دانشبنیان، زمینه و ظرفیتهای لازم برای تأمین نیاز حوزه آزمایشگاهی و سلامت از طریق تولیدات داخلی فراهم شده است.
نیاز کشور به لوله خلأ خونگیری میانگین ۳۸۰ میلیون عدد در سال است که حدود ۴۰ میلیون عدد آن به صورت داخلی و مابقی از محل واردات تأمین میشود. با راهاندازی فاز نخست خط تولید تمام خودکار و بومی شرکت دانشبنیان شرکت فناوران طب حیان، امکان تأمین ۶۰ میلیون لوله خلأ خونگیری کاملاً بومی ایجاد شد.
گفتنی است، واردات لوله خلأ خونگیری بیش از ۱۱ میلیون دلار ارزبری به دنبال دارد که با تولیدات این شرکت دانشبنیان، حجم واردات کاهش ۳۰ درصدی خواهد داشت.
در این خط تولید برای نخستین بار در خاورمیانه از فناوری پوشش دهی مواد شیمیایی در لولهها از نازلهای مبتنی بر امواج فراصوت استفاده شده است که یک تکنیک منحصر به فرد، کاملاً بومی و منطبق با فناوریهای روز دنیا به شمار میرود. نازلهای فراصوت نوعی از نازلهای اسپری هستند که از امواج صوتی با فرکانس بالا، فراتر از محدودهی شنوایی انسان، برای اتمیزه کردن و اسپری محلولها استفاده میکنند.
این نازلها جایگزین بسیار مناسبی برای نازلهای معمولی هستند؛ زیرا به جای استفاده از یک گاز فشرده، از امواج فراصوت جهت اتمیزه کردن ذرات مایع استفاده میکنند. در نتیجه اندازه ذراتی که با استفاده از نازل فراصوت به دست می آیند بسیار ریزتر و توزیع آنها بسیار یکنواختتر از نازلهای معمولی هستند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری در ادامه حضور خود در دانشگاه علم و صنعت، از دستاوردهای نوآورانه شرکتها و واحدهای فناور مستقر در مرکز نوآوری دانشگاه بازدید کرد و با فعالان فناور و متخصصان این شرکتها به گفتوگو نشست. شرکتهای دانشبنیان «دیجیتال گستر پارسیان» سازنده انواع PLC و کنترلرهای صنعتی، شرکت طب و صنعت شریف تولیدکننده دستگاه «بیوفیدبک کلینیکال»، شرکت الکترو پرتو علم و صنعت تولیدکننده تجهیزت دانشبنیان لیزر و فوتونیک، داده پردازان مبتکر آکام سازنده ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی مانند پردازش متن، پردازش صوت و پردازش تصویر، مرکز نوآوری هیدروتک مرکزی برای توسعه فناوریهای پیشرفته آب، مؤسسه کامپوزیت ایران و مرکز تحقیقات اعصب دانشگاه علم و صنعت که در زمینه طراحی و ساخت ایمپلنتهای الکترونیکی پزشکی برای کاشت در بدن فعالیت دارد از شرکتهای مورد بازدید بودند.
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