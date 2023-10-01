هزینه ۹ میلیارد تومانی اوقاف ملایر در راستای نیت واقف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر عباسی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته وقف، برگزار شد گفت: شهرستان ملایر از نظر موقوفات جز شهرهای برتر کشور و اولین شهر استان همدان است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ملایر با بیان اینکه در حال ۶۲۷ موقوفه در شهرستان ملایر داریم که از این تعداد ۱۹۶ موقوفه منفعتی است افزود: درآمد موقوفات امسال ۹۷ میلیارد تومان بوده که پیش بینی می‌شود تا پایان سال به بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برسد و این رقم در سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه موقوفات شهرستان ملایر را یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت‌های شهری در این شهرستان است تصریح کرد: موقوفات شهرستان بخش قابل توجهی از سرانه عرصه‌های آموزشی، درمانی، خدماتی، اداری، امنیتی، انتظامی، ورزشی و فضای سبز و همچنین عرصه مساکن مهر را در اختیار قرار داده است.

عباسی با اشاره به اینکه اوقاف و امور خیریه نخستین سازمان متقاضی برای کمک به دولت در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بود، افزود: برای اجرای نهضت ملی مسکن ۱۱۰۰ قطعه زمین بلامعارض را معرفی کردیم.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ملایر با تأکید بر اینکه طبق دستورالعمل سازمان اوقاف و امور خیریه زمین برای ساخت مسکن تنها در قالب تعاونی و نه به شکل دیگری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه از هر گونه تحقیق و تفحص استقبال می‌کند هر چند یک ارگان بازرسی به نام «مفید راهبر» از طرف دفتر مقام معظم رهبری به صورت سالانه عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه در کل کشور هیچ زمینی بدون مجوز و دستور نماینده ولی‌فقیه به کسی واگذار نمی‌شود، افزود: ۶۵ قطعه زمین برای ساخت حوزه علمیه و مصلی ملایر، از سوی اوقاف واگذار شد که ۱۶ هزار مترمربع زمین رایگان در اختیار حوزه علمیه برادران شهرستان قرار داده شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ملایر با اشاره به همکاری خوب اداره اوقاف و امور خیریه مبلایر با شهرداری گفت: در این راستا رأی انجام پروژه‌های مختلف اشاره و بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۲۰۰ قطعه زمین هر قطعه به ارزش حدودی دو میلیارد تومان در راستای ایجاد زیرساخت توسعه شهری به شهرداری تحویل دادیم.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ملایر با بیان اینکه امسال سه وقف‌نامه جدید به ارزش حدودی ۵۰۰ میلیون تومان آماده شده است، افزود: این موقوفات مربوط به الحاق به سه مسجد در روستا و شهر هستند.

وی با اشاره به وجود ۴۶ بقعه ثبت شده زیر نظر اوقاف و امور خیریه ملایر گفت: تعدادی از بقاع مرمت شده و ما بقی نیز در حال انجام است.

عباسی از تعمیر و تجهیز و نگهداری ۸۵ رقبه عرصه و عیان موقوفات و بقاع متبرکه با صرف هزینه‌ای بیش از ۴ و نیم میلیارد تومان خبر داد و گفت: برای ساخت ۷۲۶ واحد مسکونی با برآورد هزینه ۲,۰۰۰ میلیارد تومان با ارتش جمهوری اسلامی ایران مشارکت کردیم.

وی با بیان اینکه برای ساخت مجتمع تجاری مبلمان سیفیه به متراژ ۱۴ هزار مترمربع ۱۴۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کردیم، افزود: هایپرمارکت واقع در مسکن مهر به متراژ ۵۰۰۰ مترمربع با برآورد هزینه ۶۰ میلیارد تومان و جایگاه دومنظوره سوخت با برآورد هزینه ۳۵ میلیارد تومان از دیگر اقدامات واحد مشارکت و سرمایه‌گذاری اداره طی یک‌سال اخیر بوده است.

وی به عملکرد اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان از مهر سال گذشته تا مهر امسال اشاره و بیان کرد: طی یک‌سال گذشته مبلغ ۹ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان در راستای اجرای نیت واقف در شهرستان هزینه شده است.

عباسی مشارکت در ۲۶۵ برنامه فرهنگی مذهبی شهرستان به مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان، اطعام‌دهی ۳۵ هزار پرس غذای گرم به مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و پرداخت کمک‌هزینه دارو و درمان و تهیه تجهیزات بیمارستانی به مبلغ دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از جمله اقدامات در راستای اجرای نیت واقف بوده است.

وی حمایت از برخی مساجد شهرستان در راستای نیت واقف به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، برگزاری محافل و برنامه‌های قرآنی در سطح شهرستان به مبلغ ۶۰ میلیون تومان و اعزام ۱۵۰ مبلغ بومی و اعزامی در مراسم‌های ملی و مذهبی شهرستان با صرف هزینه‌ای بیش از ۲۰۰ میلیون تومان، تعمیر و تجهیز برخی مدارس به مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمک‌هزینه تحصیلی به دانش اموزان را نیز از دیگر اقدامات دانست.

عباسی با بیان اینکه ۵۵ نفر زائر اولی به عتبات عالیات با صرف هزینه‌ای بیش از ۳۰۰ میلیون تومان در راستای نیت واقف انجام شد گفت: هشت واحد مسکونی با حداقل اجاره در راست ای ترویج ازدواج آسان و تکریم خانواده در اختیار زوج‌های جوان قرار گرفت.

وی به ارائه خدمات رفاهی در پارک بانوان و مقبره سیف‌الدوله، اشتغال ۹ نفر با صرف هزینه‌ای بیش از دو میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان اشاره کرد و ادامه داد: ۳۰ مورد تخصیص و بازبینی شناسه ملی موقوفات منفعتی و بقاع متبرکه و مساجد و سنددار کردن ۲۷۰ رقبات موقوفات متصرفی منفعتی از جمله اقدامات واحد حقوقی و ثبتی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طی یک‌سال گذشته است.

عباسی با بیان اینکه هفت سند مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ تبدیل شده تصریح کرد: به روز رسانی پرونده ورود اطلاعات ۲۰۰ پرونده حقوقی در سامانه بارای سازمان اوقاف و امور خیریه، تعیین تکلیف پنج پرونده مهم ملی و استانی و تعیین تکلیف ۲۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم را از دیگر اقدامات واحد حقوقی و ثبتی این اداره برشمرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر تمدید ۴۰۰۰ سند اجاره و تنظیم ۱۵۰ سند اجاره اولیه طی یک‌سال اخیر، تنظیم ۱۰۰ دادخواست و شکوائیه، پاسخ به ۵۵۰ استعلام اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه ۱۰۰ مشاوره حقوقی به مستأجران و واقفین از دیگر اقدامات دانست.

وی در ادامه به برنامه‌های هفته وقف اشاره و مطرح کرد: در مجموع ۲۰ برنامه از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.

عباسی دیدار با امام جمعه ملایر، فرماندار، دادستان، برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه، برگزاری همایش «یاوران وقف» و محفل انس با قرآن برگزاری سه نشست تخصصی با اصناف، جامعه قرآنی و مجموعه‌های فرهنگی، برگزاری یک تور گردشگری مذهبی، برپایی ایستگاه «همه واقف باشیم» در محوطه جلو شهرداری به مدت یک هفته، سخنرانی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان در نمازجمعه و برپایی نمایشگاه دستاوردهای اوقاف و میز خدمت در حاشیه نمازجمعه را از برنامه‌ای هفته وقف در ملایر دانست.