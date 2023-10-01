به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: جشنواره بومی، محلی «دال پلان» ویژه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و به مناسبت هفته گردشگری و هفته وحدت در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: این جشنواره با همکاری شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان فردا دوشنبه دهم مهرماه در این مجتمع برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، هدف از برگزاری این جشنواره را حفظ و معرفی بازی‌های بومی، محلی به‌عنوان بخشی از خرده‌فرهنگ‌های جامعه و همچنین جذب گردشگر دانست و افزود: حضور در این جشنواره محلی که در مجتمع کشت و صنعت لرستان برگزار می‌شود برای عموم آزاد است.

حسن‌پور، اضافه کرد: بازی‌های بومی، محلی لرستان به همراه دال پلان به شماره ۱۰۱۳ در سال ۱۳۹۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.