به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود قادی پاشا، ظهر یکشنبه در جلسه آئین و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان، با اشاره اینکه فعالیت کار پزشکی قانونی یک کار کارشناسی است اظهار کرد: مسئولیت سنگینی بر دوش این سازمان است که باید علم و تجهیزات بروز باشد تا تشخیص و کارشناسی درست صورت بگیرد تا قاضی بتواند حکمی را درست صادر کند و حقی ضایع نشود.

وی افزود: این سازمان دارای چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون پزشکی قانونی است که سالی ۲ میلیون پرونده برای کارشناسی وارد مجموعه پزشکی قانونی کشور می‌شود که حدود ۷۰ هزار پرونده فوتی در سال، ۶۰ هزار پرونده در آزمایشگاه و موارد دیگر را شامل می‌شود.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: اکنون ۳۱ استان آزمایشگاه سم‌شناسی و آسیب شناسی دارند و دو استان نیز به زودی آزمایشگاه سم‌شناسی خود را تکمیل می‌کنند همچنین ۱۰ قطب آزمایشگاه پزشکی ژنتیک در کشور راه‌اندازی شده‌است استان همدان دارای آزمایشگاه سم شناسی و آسیب شناسی کامل است که از استانداردهای جهانی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه بانک ژنتیک یکی از سیاست‌های قضائی و سازمان پزشک قانونی است بیان کرد: فعالیت حوزه بانک ژنتیک خوب بوده و تا امروز ۱۹۰ هزار نمونه را در بانک ژنتیک داریم که ۵۴ هزار نمونه برای مجرمین حرفه‌ای است.

قادی پاشا گفت: تا امروز با بانک ژنتیک ۲۰۰ پرونده تطبیق داده شده و ۲۰ پرونده پیچیده در خود قوه حل شده است امیدوارم هر پروفایلی در نیروی انتظامی است در بانک ژنتیک قرار گیرد این پروفایل‌ها در کشف جرم کمک بسیار خوبی است.

وی با تاکید بر اینکه کیت‌های ژنتیک در سال‌های گذشته با با تحریم‌های ظالمانه غرب بسختی وارد می‌شد افزود: با سیاست قوه قضائیه و پزشکی قانونی و با تمرکز به بحث «ما می‌توانیم» امروز تمام کیت‌های ژنتیک در مرکز تحقیقات سازمان پزشک قانونی تولید می‌شود به طوری که ایران جزو پنج کشور تولیدکننده کیت‌های ژنتیک در جهان شناخته شده است.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: حتی در برخی آیتم‌ها کیفیت کیت‌های ایران از کیت‌های ژنتیک خارجی بهتر است امروز از صادرات ۷۰ درصد مواد مصرفی بخش ژنتیک از واردات مبرا شدیم و تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۳۰ درصد مواد مصرفی واردات را هم تولید کنیم و با خودکفایی بتوانیم به زودی صادرات به کشورهای دیگر داشته باشیم.

مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان همدان اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در راستای سیاست سازمان قدم برداریم و بهترین وجه عملکرد مناسبی را ارائه بدهیم و در راستای فعالیت‌های دکتر کمالی پروژه‌ها را پیش ببریم بنابراین از مسئولان نیز تقاضا داریم که ما را کمک کنند تا اقدامات را به سرانجام برسانیم سیاست سازمان این است که همیشه به روز باشیم و از لحاظ علمی عقب نمانیم همهگی باید تلاش کنیم.

مالمیر با اشاره به اینکه کمبود پزشک برای پزشک قانونی در شهرستان‌ها ما را آزار می‌دهد بیان کرد: با برگزاری آزمون‌های مختلف متأسفانه جذب خاصی صورت نگرفته‌است بنابراین امیدواریم دانشگاه علوم پزشکی کمک کند بتوانیم از وجود پزشکان در سازمان پزشک قانونی شهرستانها استفاده کنیم تا از مشکلات و سختی‌های رفت و آمد به استان جلوگیری شود.

در پایان این مراسم از زحمات و تلاش‌های دکتر «آرتین کمالی» مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان همدان تقدیر و طی حکمی دکتر «محمد مالمیر» به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان همدان منصوب شد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: با سیاست قوه قضائیه و پزشکی قانونی و با تمرکز به بحث «ما می‌توانیم» امروز تمام کیت‌های ژنتیک در مرکز تحقیقات سازمان پزشک قانونی تولید می‌شود به طوری که ایران جزو پنج کشور تولیدکننده کیت‌های ژنتیک در جهان شناخته شده است.