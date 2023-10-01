به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم آئین اهدای زمین به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر در استان تهران در خصوص همکاری دستگاهها برای واگذاری اراضی به طرح نهضت ملی مسکن، گفت: طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، چنانچه وزارت راه و شهرسازی تشخیص دهد، زمینی امکان ورود به چرخه ساخت و ساز دارد به چرخه تولید مسکن وارد میشود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مجتمعسازی تنها در شهرهایی که زمین وجود ندارد و متقاضی فراوان است انجام میشود، گفت: در استانهای دارای زمین برای ساخت مسکن به شکل تک طبقه، حیاط دار و کم تراکم برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به دیگر برنامههای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساخت خوابگاههای متأهلی و ساخت مسکن برای اعضای هیأت علمی افزود: برای ساخت مسکن و خوابگاههایی متأهلی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توافق انجام شده و به زودی اجرایی میشود.
بذرپاش گفت: در گام بعدی توافق با وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد و همچنین وزارت بهداشت درمان و علوم پزشکی در برنامه است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون بیش از ۳۲ هزار قطعه زمین در قالب قانون جوانی تحویل متقاضیان شده که ۲ هزار و ۵۰۰ قطعه مربوط به استان تهران است و تلاش میشود به ۷۰ هزار نفری که در مرحله نخست در سامانه ثبت نام کردهاند این اراضی تا پایان سال تحویل شود.
بذرپاش گفت: همه تلاش ما این است که به تمامی متقاضیانی که در سامانه ثبت نام میکنند پاسخ داده شود که رقم آن در حال افزایش است. مبالغ آماده سازی اراضی هم در حال تأمین است و برای ۳۲ هزار قطعه این اتفاق افتاده است.
بذرپاش گفت: تلاش میکنیم تا پایان امسال بخش زیادی از اراضی را در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت تحویل دهیم که مابقی واگذاری اراضی در سال آینده انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در برخی شهرها که مشکل زمین داریم، چنانچه به میزان مورد نیاز در این شهرها زمین وجود نداشته باشد از متقاضیان میخواهیم که به نزدیکترین شهرها و روستاهای مجاور این شهرها مراجعه کنند. مانند شهرهای شمالی کشور که طبق درخواست خود اراضی مجاور را انتخاب کنند.
وی همچنین درباره این که اگر شاخصهای اقتصادی بهبود یابد نیازی به امکانات خانوار در قالب این طرح وجود ندارد، گفت: همه تلاشها باید این باشد که تورم کاهش و شاخصهای اقتصادی بهبود یابد. همه تلاش ما در مجلس و دولت همین است. ما هم به عنوان دستگاه مسئول موظف به تأمین مشوقهای پیش بینی شده در قانون هستیم و باید تلاش کنیم. اصلاح شاخصهای کلان حتماً اثر میگذارد و فرهنگ سازی اثر متفاوتتری دارد.
وی همچنین اظهار داشت: اراضی که تشخیص داده میشود مناسب نهضت ملی است باید در اختیار وزارت راه قرار گیرد. در هر جایی که زمین تعلق گیرد نهضت ملی مسکن اجرا میشود.
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