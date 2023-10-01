به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی ظهر یکشنبه در آئین افتتاح بخش ناباروری بیمارستان فیروزآبادی شهرری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیشترین جمعیت تهران در جنوب شهر مستقر است و اغلب مردم بسیار زحمتکش و بعضاً محرومی در این منطقه از شهر ساکن هستند اظهار داشت: امروز پروژه‌ای خدماتی در یکی از بهترین بیمارستان‌های شهر تهران در این منطقه افتتاح شد.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم دولت، فراهم کردن امکانات لازم برای مردم جنوب تهران است گفت: هم اکنون ۹۰ درصد خدمات درمانی برای مردم جنوب تهران انجام شده و تلاش می‌کنیم تا تمامی نیازها و ملزومات مردم در این منطقه پایه گذاری شود.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه هم اکنون تمام مواردی که مورد نیاز مردم جنوب تهران در بخش درمان است در این بیمارستان فراهم شده است گفت: انواع و اقسام تخصص‌ها و پزشکان در سطح بسیار عالی در این بیمارستان خدمات‌دهی می‌کنند و در جنوب تهران لازم بود که با توجه به هزینه‌های سنگین ناباروری اقدام لازم را داشته باشیم و امروز اولین مرکز ناباروری سطح ۳ که شامل تمامی امکانات و تجهیزات پیشرفته است در این مرکز افتتاح شد.

عین الهی عنوان داشت: با افتتاح این مرکز شاهد این خواهیم بود که توسط متخصصان جوان و توانمند با روش‌ها و اقدامات پیشرفته در جنوب تهران امکان فرزند آوری را برای زوج‌های به صورت رایگان فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای خارجی خواهان تجهیزات ایرانی هستند گفت: این مرکز به تمامی آزمایشگاه‌های پیشرفته، اتاق‌های عمل تخصصی و غیره مجهز است و بسیاری از این تجهیزات از تولیدات داخلی تأمین شده و اورژانس اطفال با ظرفیت ۶ تخت، بخش آنژیوگرافی با ۵ تخت، ۲ اتاق عمل قلب باز و همچنین سالن همایش برای اقدامات آموزشی و ICU با ظرفیت ۱۱ تخت افتتاح شده است.