به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی روند پیشرفت مصوبات سفر ریاست جمهوری در گیلان، اظهار کرد: تکمیل چهار پروژه آزاد راه، راه آهن، پسماند و پرداخت خسارت به آسیب دیدگان سیل آستارا در اولویت قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم هم افزایی و اهتمام دستگاه‌ها در اتمام پروژه‌های مهم گیلان، افزود: نحوه عملکرد و روند پیشرفت پروژه‌ها به مردم گزارش شود.

استاندار گیلان با تاکید لزوم تعریف مرحله‌ای پروژه‌های گیلان، افزود: عملکرد پیمانکاران در روند اجرای پروژه به صورت جدی مورد واکاوی قرار گرفته و ترمیم و بازسازی پل‌های فرسوده گیلان نیز در اولویت قرار گیرد.

استاندار گیلان از اتمام پروژه‌های دارای ۸۰ درصد استان در ۲ ماه آتی خبر داد و اضافه کرد: اتمام پروژه‌های نیمه تمام با ۸۰ درصد پیشرفت نظیر راه آهن، آزاد راه، جاده سنگر به سیاهکل، پل اسالم و میدان گیل، ظرف ۲ ماه آینده یک تکلیف مهم است.

عباسی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ تخصیص اعتبارات سفر دوم هیئت دولت به گیلان به جذب اعتبارات سفر دور اول، بیان کرد: دستگاه‌ها در مدت باقیمانده در جذب اعتبارات ممارست بیشتری داشته باشند و کوتاهی در این بهش از هیچ مدیری پذیرفته نیست.