به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستور واریز اعتبار از تهاتر نفتی برای پروژه‌های استان اردبیل صادر شد.

وی با اشاره به تزریق یک هزار میلیارد تومان بر اساس ابلاغ مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: در دی ۱۴۰۱ با تلاش‌های ویژه انجام‌یافته، مجوز تهاتر مستقیم نفت نخستین بار در کشور برای استان اردبیل اخذ شد.

استاندار اردبیل بیان کرد: با تزریق این اعتبار تا پس از مدت‌ها شاهد گشایش مهمی در حوزه تأمین اعتبار برای زیرساخت‌های استان خواهیم بود.

عاملی ادامه داد: استان اردبیل از نظر زیرساختی دچار عقب‌ماندگی‌های جدی است که با وجود تخصیص اعتبارات ملی، استانی و سفر رئیس‌جمهور، اما رفع این عقب‌ماندگی‌ها در زمینه‌های راه، آب، برق، گاز و سلامت، نیازمند منابع مالی قابل توجهی است.