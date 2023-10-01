فوت کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع در فردیس

سرهنگ کامران ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح روز گذشته خبر فوت یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع در یکی از ساختمان‌های نیمه کاره منطقه شهرک ناز شهرستان فردیس به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و بلافاصله عوامل کلانتری ۱۴ این شهرستان برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام می‌شوند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی در محل حادثه مشخص شد که یک کارگر ساختمانی میانسال در حین کار کردن به دلیل سهل انگاری از چاله آسانسور ساختمان سقوط کرده و در دم فوت کرده است.

رئیس پلیس فردیس اضافه کرد: با حضور عوامل اورژانس فوت این شخص تأیید، در این زمینه پرونده تشکیل و برای مراجع ذی‌ربط ارسال شد.

سرهنگ ملکی در پایان از کارگران ساختمانی درخواست کرد در هنگام کار کردن حتماً به مسائل ایمنی توجه کرده و از تجهیزات مخصوص استفاده کنند.