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۱۰ مهر ۱۴۰۲، ۷:۲۰

مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر:

تصادف زنجیره‌ای در محور برازجان -شیراز ۹ مصدوم بر جا گذاشت

تصادف زنجیره‌ای در محور برازجان -شیراز ۹ مصدوم بر جا گذاشت

بوشهر- مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر گفت: تصادف زنجیره‌ای در محور برازجان -شیراز ۹ مصدوم بر جا گذاشت.

احسان ایزدپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه شب گذشته طی گزارش حادثه از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات مبنی بر تصادف زنجیره‌ای خودروی سواری سمند، پژو ۴۰۵ و نیسان با یک کمپرسی در ۲۸ کیلومتری محور برازجان - کنارتخته سریعاً تیم‌های عملیاتی پایگاه دریاقلی دشتستان به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: این سانحه ۹ مصدوم برجای گذاشت که چهار مصدوم در محل به صورت سرپایی مداوا شدند.

مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر بیان کرد: همچنین پنج نفر از مصدومین توسط هلال احمر و عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

کد مطلب 5900607

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