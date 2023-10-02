احسان ایزدپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه شب گذشته طی گزارش حادثه از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات مبنی بر تصادف زنجیره‌ای خودروی سواری سمند، پژو ۴۰۵ و نیسان با یک کمپرسی در ۲۸ کیلومتری محور برازجان - کنارتخته سریعاً تیم‌های عملیاتی پایگاه دریاقلی دشتستان به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: این سانحه ۹ مصدوم برجای گذاشت که چهار مصدوم در محل به صورت سرپایی مداوا شدند.

مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر بیان کرد: همچنین پنج نفر از مصدومین توسط هلال احمر و عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال داده شدند.