پنجمین مرحله از رزمایش مشق احسان در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد ۴ هزار و ۵٠٠ بسته آموزشی_ نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند در مقاطع تحصیلی مختلف کهگیلویه و بویراحمد توسط بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توزیع شد.
این پنجمین مرحله از پویش ملی مشق احسان است که طی سالهای اخیر در کشور جهت توزیع بستههای آموزشی لوازم التحریر بین دانش آموزان مناطق محروم و حاشیه شهر برگزار میشود.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این رزمایش تعداد ۴ هزار و ۵٠٠ بسته آموزشی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه استان در ۹ شهرستان کهگیلویه و بویراحمد و در مناطق مختلف تدارک دیده شده است.
شایان نادری افزود: این کمکها، از طریق ۱۲۰ گروههای جهادی آموزشی، مسجد و سایر تشکلهای مردمی همکار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توزیع میشود.
وی تصریح کرد: در این پویش بیش از ۱۵ غرفه در محلهای پرتردد مراکز شهرستانها اقدام به جمع آوری کمکهای مردمی کردند.
نادری گفت: تمام تلاش ما این است که این بستهها به دست مستحقترین افراد در نقاط مختلف استان برسد.
