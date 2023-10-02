اجرای طرح تردد زوج و فرد در شهر کرمانشاه از ساعات ۱۵ تا ۲۰

محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم اجرای طرح ترافیکی زوج و فرد در شهر کرمانشاه با شروع سال تحصیلی، اظهار کرد: با توجه به بازگشایی مدارس و افزایش ترددها خصوصاً در هسته مرکزی شهر طرح تردد پلاک‌های زوج و فرد از تاریخ سه مهر ماه از ساعت ۱۵ الی ۲۰ در شهر کرمانشاه در حال اجرا است.

وی افزود: با وجود اطلاع رسانی‌ها اما هنوز برخی رانندگان از جزئیات طرح اظهار بی اطلاعی کرده و دچار تخلف می‌شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه به نقاط اجرای طرح زوج و فرد در شهر کرمانشاه، تصریح کرد: این طرح در طول خیابان شهید مدرس، خیابان آیت الله کاشانی حد فاصل میدان آزادی تا سه راهی شورا، طول بلوار کوهساری، خیابان مصوری حد فاصل تقاطع کارگر تا میدان فاطمیه وذطول خیابان آیت الله جلیلی، خیابان شهدای اشک تلخ وخیابان دکتر شریعتی حد فاصل تقاطع جلیلی تا سه راهی لشکر می‌شود.

حیدری خاطر نشان کرد: معیار تعیین زوج یا فرد بودن رقم آخر عدد سه رقمی پلاک بوده اما این طرح شامل خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی تاکسی و اتوبوس واحد نبوده و هچنین در روزهای تعطیل طرح اجرا نمی‌شود اما خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی برای هر بار ورود به طرح اعمال قانون خواهند گردید.

وی درپایان به نقش محوری شهروندان در اجرای طرح زوج و فرد، گفت: به همین منظور از همشهریان درخواست می‌شود که همکاری لازم در خصوص اجرای طرح با عوامل پلیس راهور را داشته باشند.