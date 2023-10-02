به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی صبح دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان میاندوآب با اشاره به هشدارهای ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی در خصوص بارش‌های پاییزی، اظهار کرد: باتوجه‌به اعلام سطح هشدار ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی نسبت به بارش‌های پاییزی، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید آمادگی لازم برای رویارویی با هرگونه بحران احتمالی را داشته باشند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه میاندوآب با تأکید بر دغدغه‌مندی مسئولان دستگاه‌های اجرایی نسبت به مدیریت بحران، افزود: لازم است تمام دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه ادارات از نهایت ظرفیت خود در مدیریت بحران استفاده کنند، گفت: همه دستگاه‌هایی اجرایی به‌صورت غیرمشروط موظف به آمادگی بوده و امکانات موجود را برای جلوگیری از بروز بحران به کار بگیرند.

رضایی با بیان اینکه مدیریت شرایط سبب می‌شود تا مردم نیز از نعمات بهره‌مند شوند، تصریح کرد: باید به نحوی شرایط را مدیریت کرد تا نعمات تبدیل به نعمات نشوند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه میاندوآب اظهار کرد: نباید به دنبال نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشیم؛ بلکه باید اقدامات لازم را تا شروع بارش‌ها انجام دهیم.

هیچ‌گونه کم‌کاری در مورد مدیریت بحران مورد قبول نیست

معاون مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به آخرین دستورالعمل‌ها و هشدارها در زمینه بارش‌های پاییزی، اظهار کرد: هیچ‌گونه کم‌کاری در مورد مدیریت بحران مورد قبول نیست.

سهراب سروری با بیان اینکه فرماندار، فرمانده عملیات مدیریت بحران در شهرستان است، افزود: باتوجه‌به هشدارهای قبلی و لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان؛ هیچ عذر و بهانه‌ای در صورت عدم پیش‌بینی‌های لازم درباره بارش‌های پیشرو قابل‌قبول نبوده و مسئول مربوطه آن دستگاه درمورد کم‌کاری در صورت وقوع بحران باید پاسخگو باشد.

وی با تأکید بر پاک‌سازی و لایروبی انهار و کانال‌ها و هرس درختان و با تشریح دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه، گفت: تمام دستورات به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و باید با جدیت به این مسئله ورود پیدا کنند.

معاون مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی با تأکید بر بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های موجود، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی نیز در مدیریت بحران، کارگشا خواهد بود و لذا این موضوع نیز باید مدنظر باشد.

هم چنین در این جلسه احمدعلی بنایی، رئیس اداره هواشناسی میاندوآب گزارشی از پیش‌بینی‌های هواشناسی در خصوص میزان بارش‌ها در جنوب آذربایجان غربی ارائه و آخرین نقشه‌های هواشناسی را تحلیل و از پیش‌بینی افزایش بارش‌ها در پاییز امسال خبر داد.

ارائه گزارش توسط دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تصمیمات لازم در راستای مدیریت بحران از دیگر بخش‌های این جلسه بود.