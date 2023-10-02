به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کاظمی پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته وقف به تشریح برنامه‌های این هفته پرداخت و اظهار داشت: غبارروبی امامزادگان، راه اندازی موکب‌های پذیرایی هفته وحدت در ورودی امامزادگان، نمایشگاه هفته وقف، دیدار با سرمایه گذاران وقف و ... از جمله این برنامه‌هاست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در شهرستان یزد ۴ هزار موقوفه داریم، افزود: این موقوفات، ۱۲ هزار و ۵۰۰ رقبه دارند که از این تعداد، تنها هزار مورد درآمدزایی و گردش مالی دارند و بخشی از این موقوفات نیز به حال خود رها شده است.

کاظمی با بیان اینکه برخی موقوفات نیز در اختیار دستگاه ها قرار گرفته است، عنوان کرد: برخی مدارس، دستگاه‌ها و ... در اراضی وقفی مستقر هستند اما متاسفانه حق برخی از آنها ادا نشده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد تاکید کرد: اجرای نیت تمام موقوفات باید انجام شود و برای تحقق ان لازم است همه دستگاه ها و ارگان ها همراهی و همکاری کنند زیرا بزرگترین حسن حوزه موقوفات این است که نفع و برکت آن به مردم می رسد.

وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر ۹۸ پرونده وقفی در جریان داریم که برخی شاخص بوده و اگر به سرانجام برسد نفع آن به همه مردم خواهد رسید.

کاظمی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری ۴۷۰ سند وقتف اخذ شده برای املاک و اراضی وقفی صادر شده که این امر تثبیت وقف برای نسل‌های آینده را به دنبال خواهد داشت.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد بیان کرد: کوچکترین سند اخذ شده مربوط به یک سقاخانه سه متری و بزرگترین سند وقفی مروبط به موقوفه زین آباد صدری با مساحت حدود ۸۴ هکتار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرمایه گذاری‌های انجام شده بر اراضی وقفی برای به درآمد رساندن برخی موقوفات یادآور شد: شاخص‌ترین پروژه‌ها در شهرستان یزد مربوط به پروژه تجاری بلوار شهید عابدی، هتل زرگران، آب انبار دروازه مهریز و ... است.

کاظمی همچنین از وجود ۱۱۰ آب انبار در محدوده شهرستان یزد، ۶۰۰ موقوفه غیرمتصرفی دارای متولی، ۲۵۰ حسینیه، ۷۵۰ مسجد در سطح شهر یزد و یک هزار و ۸۰۰ موقوفه همچنین مدارس علیمیه، تکایا، دارالقران و ... خبر داد.

وی افزود: بالای ۸۰ درصد نیت های ما که اجرا می شود مربوط به روضه خوانی و عزاداری امام حسین است.

کاظمی در مورد وقف های جدید از هفته وقف سال گذشته تا امروز عنوان کرد: هشت وقف جدید داشتیم که یک واقف آن زن و بقیه مرد هستند، از این هشت مورد، چهار وقف مربوط به حسینیه و مسجد است که درآمد حاصل از آنها صرف حسینیه و مسجد مدنظر واقف خواهد شد.

وی با بیان اینکه تلاش ما کسب درآمد از موقوفات و اجرای نیت واقفان است و در این زمینه برنامه ریزی‌های بسیاری انجام شده است، اظهار داشت: دغدغه ما داشتن موقوفه درآمددار برای فعالیت‌های قرآنی و دانش بنیان است.

در این نشست مدیران امامزادگان و بقاع متبرکه استان یزد از جمله امامزاده جعفر(ع)، امامزاده سیدنصرالله، امامزاده سیدصحرا و ... به بیان برنامه‌های خود پرداختند.