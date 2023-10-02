اولین کنفرانس مشترک فارابی شناسی ایران و قزاقستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کنفرانس علمی و کاربردی: «انسان خیرخواه در میراث فارابی، جامعه خیرخواه و اخلاق امروز» ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳/ ۵ آبانماه ۱۴۰۲ در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.

در این کنفرانس که با مشارکت پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم ج. ا. ا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ج. ا. ا و دانشگاه ملی فارابی قزاقستان برگزار می‌شود، شش تن از فارابی شناسان ایرانی مقالات خود را ارائه خواهند داد.

این کنفرانس اولین اقدام کمیته مشترک فارابی شناسی ایران و قزاقستان بعد از توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور قزاقستان مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ در خصوص ایجاد کمیته مشترک فارابی شناسی توسط دو کشور است.

محورهای اصلی کنفرانس:

۱- انسان خیرخواه در میراث فارابی و اندیشمندان مسلمان: گفتمان مقایسه ای۲- پارادایم ها مدرن جامعه خیرخواه شهری و ارزش ثبات۳- علوم اخلاق و فضایل اخلاقی در میراث ابوالنصر فارابی۴- نقش اخلاق در حفظ سنت ها و ارزش های اجتماعی: ارتباط دین و سنتها در جهان ۵- اصول اخلاقی فارابی در راه رسیدن به خوشبختی۶- زبان فلسفه و فلسفه زبان در آموزه های ابوالنصر فارابی۷- تغییرات جهت گیری ارزشی شخصی و کیفیت جدید شخصیت انسانی در جامعه قزاقستان-ایران در چارچوب جهانی شدن.