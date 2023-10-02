«حجت الاسلام محمدی» به امامت جمعه نظرآباد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور ظهر دوشنبه حجت الاسلام والمسلمین قادر محمدی به سمت امامت جمعه نظرآباد منصوب شد.
حضور در مزار شهدای گمنام، استقبال مردمی وشرکت در جلسه شورای اداری با حضور اقشار مختلف از مردم شهرستانهای چهارباغ، نظر آباد، ساوجبلاغ و اعضای شورای اداری شورای تأمین از برنامههای مراسم معارفه بود.
گفتنی است حجتالاسلام محمدی ۱۳ سال امامت جمعه شهرستان چهارباغ را بر عهده داشته که آثار زیادی از خدمات فرهنگی، اجتماعی، عمرانی از وی بر جای مانده است.
ایجاد شهرستان چهارباغ، ساخت مصلی، پیگیری ساخت کتابخانه ها، مساجد، خانههای عالم، استقرار ادارات، درمانگاه وده ها خدمات دیگر در کنار همکاری مردم و مسئولین از خدمات ارزنده وی بوده است.
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