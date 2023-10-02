دشمن در فضای مجازی به دنبال تزریق غلط به جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی بعد از ظهر دوشنبه در اختتامیه پنجمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج استان گلستان اظهار کرد: تقابل دشمنان به ویژه آمریکاییها و صهیونیست با انقلاب اسلامی یک تقابل بنیادین است.
وی با اشاره به اینکه امروز دست آمریکاییها و صهیونیست از منافع و منابع ملی انقلاب اسلامی ایران کوتاه شده است، افزود: حکایت تقابل آنها با انقلاب اسلامی حکایت نبرد حق و باطل است که هیچ گاه این حق و باطل در کنار هم جمع نخواهد شد.
جانشین سپاه نینوا استان گلستان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران دارای اصول، ارزشها و آرمانهایی است که باعث شده واقعیت و هویت غربیها به چالش کشانده شود، گفت: امروز مکاتبی که در غرب و شرق حکمرانی میکند در مقابل مکتب اسلام دچار چالش شدند که باید تکلیف خود را با انقلاب اسلامی مشخص کنند.
وی با بیان اینکه توجه داشتن به آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی یکی از موضوعات مهم است که باید مد نظر غربیها قرار گیرد، افزود: آرمانهایی مثل استقلال آزادی، عدالت خواهی، دفاع از مظلوم، مقابله با ظلم و اصول نه غربی و نه شرقی منطبق به فطرت بشری است یعنی فردی که در هرکجای دنیا با هر آئین و دینی قرار داشته باشد وقتی ارزشها و آرمانهای انقلاب را ببیند قطعاً آن را میپذیرد.
انقلاب اسلامی در مرزهای جغرافیایی خود محصور نمیشود
حسینی اظهار کرد: یکی از تلاشهای دشمن این است که انقلاب اسلامی را در مرزهای خود محصور کند اما اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی منطبق با فطرت بشری است که در مرزهای جغرافیایی خود محصور نمیشود.
وی با بیان اینکه امروز دشمن ضریب نفوذ و پیشرفتهای انقلاب را مشاهده میکند موجودیت خود را به خطر میاندازد، یادآور شد: دشمن بارها از مردم انقلاب اسلامی سیلی دریافت کرد اما باز هم دست از تلاش خود برنداشته است و بزرگترین سیلی که از مردم دریافت کرد موضوع ۹ دی بود.
وی ادامه داد: دشمن به دنبال راه نفوذ است و هدف ما در جنگ سخت نابودی دشمن و در جنگ نیمه سخت تضعیف دشمن است.
حسینی اظهار کرد: در جنگ شناختی دشمن اجازه فکر کردن به حریف را نمیدهد و با عملیات رسانهای رفتار را شکل میدهد.
ارتقای سواد رسانهای یک ضرورت است
وی با اشاره به اینکه دشمن در جنگ شناختی توانسته از طریق فضای مجازی ورود پیدا کند، یادآور شد: امروز جنگ شناختی واقعیتی است که وجود دارد و اگر بگوییم اثر گذار نبوده است ساده لوحی است.
جانشین سپاه نینوا استان گلستان فضای مجازی را بستر جنگ شناختی دانست و گفت: با توجه به فعالیت دشمن ارتقا سواد رسانهای یک ضرورت است.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه دشمن در فضای مجازی به دنبال تزریق غلط به جوانان است باید بنیه و اعتقادات جوانان را قوی کنیم تا بتوانند در مقابل جنگ تمام عیار دشمن ایستادگی کنند.
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