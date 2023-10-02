رقابت ۱۶۰ ورزشکار در مسابقات بومی و محلی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی تقی‌زاده عصر دوشنبه در آئین اختتامیه مسابقات بومی، محلی دختران و پسران در اردبیل اظهار کرد: ۱۶۰ ورزشکار در بیش از هفت رشته بومی، محلی به صورت رقابتی و برنامه‌های آموزشی اجرا شده در کنار هم رقابت سالمی را انجام دادند تا چهره‌های برتر در رشته‌های مختلف شناسایی شود.

وی تصریح کرد: این مسابقات که در سالن رضازاده اردبیل و با هدف احیای بازی‌های بومی، محلی و معرفی تیم منتخب استان اردبیل به مسابقات کشوری برگزار شد، از ۱۲ شهرستان استان، نفرات منتخب در قالب تیم‌های ورزشی رشته‌های بومی و محلی اعم از لی‌لی، خی‌خی، گانیه و… با هم رقابت کردند تا از بین آنها نفرات برتر شناسایی و به عنوان تیم منتخب راهی مسابقات کشوری شدند.

رئیس هیئت ورزش‌های روستایی و عشایری استان اردبیل گفت: در این مسابقات رقابت‌ها با صمیمیت و شرایط مطلوبی برگزار شد و در پایان تیم‌های ورزشی از شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار و اردبیل در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

تقی‌زاده افزود: سعی ما بر این است تا در طول سال این مسابقات را با هدف احیای آداب و سنن و رشته‌های ورزشی پر از شور و نشاط فراهم آمده تا بتوانیم زمینه همراهی و همسویی ورزشکاران و علاقه‌مندان را در قالب رشته‌های بومی و محلی مهیا کنیم.

رئیس هیئت ورزش‌های روستایی و عشایری استان اردبیل بیان کرد: این مسابقات در قالب جام پرچم و به میزبانی اردبیل برگزار شد و در طول سال چنین رویدادهایی در مناسبت‌های مختلف برگزار خواهد شد تا مطابق با اهداف جهانی، احیای ورزش‌های سنتی و بومی، محلی در تراز توجه و دقت مسئولان حوزه ورزش قرار گیرد.