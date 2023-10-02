منابع طبیعی مهمترین رکن توسعه در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی عصر دوشنبه در جلسه پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی اظهار کرد: برخورد با متجاوزان به حریم شوارع و راه و نیز مقابله با تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی امری ضروری و حیاتی است.
وی با تشریح اهمیت حفظ صیانت و حفاظت از منابع طبیعی تصریح کرد: یکی از مهمترین ارکان و نماد توسعه در هر کشوری منابع طبیعی و نگهداشت آن از تخریب و تصرف است که متأسفانه در کشور ما در سالهای گذشته الگوهای صیانت و حفاظت از آن به خوبی رعایت نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با اشاره به اینکه منابع طبیعی و اراضی ملی در برخی از مناطق دچار تعرض و تصرف سودجویان و فرصتطلبان قرار گرفته است، گفت: این امر سبب تشکیل بسیاری از پروندهها در محاکم قضائی شده که مسلماً زمینهساز صرف وقت و هزینه بسیار به دستگاه قضائی میشود.
آفاقی افزود: متأسفانه علیرغم اقدامات انجام گرفته از دستگاهها و نهادهای متولی، شاهد برخی از متصرفات غیر قانونی در اراضی ملی و نیز ساخت و سازهای غیرمجاز شهری هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: باید اقدامات مقابلهای و پیشگیرانه قبل از وقوع تخلف به صورت کاربردی نمود عینی داشته و نباید اجازه داده شود تا تخلفی صورت گیرد تا پس از آن اقدامات قضائی برای قلع و قمع انجام شود که این خود سبب هدر رفت سرمایه و ایجاد نارضایتی در بین مردم میشود.
آفاقی اضافه کرد: اجرای دقیق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان، مقابله جدی با قاچاق چوب، لزوم نظارتهای جدی بر اراضی ملی با توجه به شروع فصل کشت از اقدامات و تأکیدات ما در برگزاری چنین جلساتی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با بیان اینکه دستگاه قضائی از هرگونه اقدامات قانونی دستگاه اجرایی حمایت میکند، بیان کرد: دادستانی با هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و سهلانگاری مدیران در امر صیانت و نگهداری از منابع طبیعی مطابق با قانون به شدت برخورد میکند.
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