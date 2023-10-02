به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباسط رضوانی مدیرعامل جامعه هتلداران قشم در نشست هفته گردشگری با محوریت گردشگری، سرمایه گذاری سبز و توسعه پایدار امروز با حضور رئیس جامعه هتلداران کشور و اعضای هیأت مدیره این جامعه برگزار شد، گفت: دفتر جامعه هتلداران قشم با هدف آموزش، توسعه و هماهنگ سازی مراکز اقامتی و گردشگری در قشم افتتاح شد که امید میرود روند پذیرش گردشگر با اقدامات این نهاد، بیش از پیش از لحاظ کمی و کیفی توسعه یابد.
رضوانی با اشاره به بازدید رئیس جامعه هتلداران کشور و تیم همراه از هتلهای سطح شهر قشم، تصریح کرد: هتل آراکتای قشم نیز با ظرفیت ۹۸ اتاق افتتاح شد که از لحاظ ساختار و نوع سرویس دهی میتواند به عنوان یک شاخص در پروژههای هتل سازی تبدیل شود.
افزایش ظرفیت تخت هتلهای قشم به ۹۵۰۰ تخت
مدیرعامل جامعه هتلداران قشم یادآور شد: با افتتاح این هتل ظرفیت پذیرش گردشگر در قشم به ۹۵۰۰ تخت افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: با افزایش این تعداد تخت و همچنین افزایش تختهای در حال احداث تا پایان امسال، بخش عمدهای از تقاضای گردشگران و متقاضیان اقامت در قشم تأمین میشود.
راه اندازی سامانه رزرواسیون مراکز اقامتی قشم
رضوانی ضمن تقدیر و قدردانی از رئیس جامعه هتلداران کشور، مدیرکل نظارت بر عملکرد وزارت میراث فرهنگی، هیأت مدیره جامعه هتلداران کشور و معاونت فرهنگی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد: سامانه رزرواسیون مراکز اقامتی قشم با هدف رزرو یکپارچه تخت و اتاق، حذف واسطه، کاهش هزینهها و ارائه خدمات گردشگری نیز رونمایی شد.
وی گفت: این سامانه از ابتدای دیماه آماده استفاده کاربران خواهد بود و گردشگران میتوانند بدون واسطه مراکز اقامتی مورد علاقه خود را انتخاب و رزرو کنند.
ستارههای هتلها واقعی میشود / کیفی سازی هتلها در دستور کار
مدیرعامل جامعه هتلداران قشم در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ستارههای هتلهای قشم تا پایان امسال واقعی میشود.
وی با بیان اینکه کیفی سازی هتلها در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: شاخصهای اعطای ستاره به هتلها ابلاغ خواهد شد و بر همین اساس هتلها رتبه بندی و قیمت گذاری میشوند.
این مقام مسئول با بیان اینکه ۳۷۰۰ نفرساعت در قالب ۸ دوره آموزشی هتلداری و گردشگری، آموزش دیده اند، افزود.
رضوانی همچنین یادآور شد: حضور در نمایشگاههای ملی و بین المللی به منظور معرفی و همچنین تبادل تجربیات میان هتلداران قشم و سایر نقاط ایران و جهان از جمله اقدامات انجام شده بود.
در این مراسم گواهینامه آموزشی به کارکنان شاغل در هتلها و احکام رؤسای کمیتهها و مشاوران و برگزاری جلسه مشترک جامعه هتلداران ایران و جزیره قشم ارائه شد.
همچنین در این روز با حضور رئیس جامعه هتلداران کشور، مدیرکل نظارت و ارزیابی وزارت میراث فرهنگی کشور و فعالان حوزه گردشگری، دفتر جامعه هتلداران و هتل ۲۵۰ تخت خوابی در قشم افتتاح شد.
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