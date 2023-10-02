به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هبتاله هاشمی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: جشنواره بینالمللی موسیقی «ایثار» روز سهشنبه یازدهم مهرماه همزمان با ولادت باسعادت پیامبر رحمت (ص) و امام جعفر صادق (ع) رأس ساعت ۸:۰۰ صبح با حضور خانواده معظم شهدا، مقامات کشوری و استانی و گروههای موسیقی کشوری و بینالمللی شرکتکننده در محل گلزار شهدای خرمآباد کار خود را آغاز میکند.
وی گفت: پس از ادای احترام به مقام شهدا، اجرای گروههای مختلف در مکانهای تعیین شده آغاز میشود که در روز اول گروههای سبک آزاد نظیر گروههای امید وصال، سیلم، حسین ولینژاد، ژندهپیل، آلاله، نغمههای افلاکی، در این بازه زمانی گروههای امید وصال، سیلم، حسین ولینژاد، ژندهپیل، آلاله و نغمههای افلاکی از ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۲۰:۰۰ در محل سالن جهاد کشاورزی به اجرای موسیقی خواهند پرداخت.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، افزود: همچنین گروههای کر آوای مهر طه، ویسکرمی، خاکیان افلاکی و نسیم صبا در محل بوستان شاپوری اجرای محیطی خواهند داشت.
حجتالاسلام هاشمی، بیان کرد: روز چهارشنبه ۱۲ مهر از ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۲۰:۰۰ گروههای بخش مسابقه ایران، آواز جمعی و سرود همچون گروه کره طنین، سراج، موج، آوای مهر طه، شباهنگ و کر آسمان، خاکیان افلاکی، نسیم صبای دختران، آفاق گلستان، نسیم صبای پسران، موعود مشهد، همسرایان، ثمین، طلوع، نسیم صبای شهرکرد و صبح انتظار در سالن جهاد کشاورزی خرمآباد اجرا دارند.
وی اضافه کرد: گروههای خوشنواز افغانستان و مهر وطن در ساعات ۱۹:۰۰ و ۲۰:۰۰ در مجتمع فرهنگی رفاهی ایثار خرمآباد به اجرا خواهند پرداخت و اجرای محیطی گروه موسیقی حسین ولینژاد، دفنوازان لرستان و کردستان، سیلم و امید وصال نیز از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰ در بوستان شاپوری خواهد بود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در خصوص روز پایانی جشنواره، بیان کرد: در روز پنجشنبه ۱۳ مهر گروههای بخش بینالملل آواز جمعی، گروه اِزار لبنان، سیدة الزینب سوریه، النجباءالنشادیه عراق و انوارالهدی از ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ در سالن جهاد کشاورزی اجرا خواهند داشت و ساعت ۱۵ تا ۱۷ همان روز مراسم اختتامیه با حضور مقامات و تجلیل از برگزیدگان در محل تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار میشود.
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