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۱۲ مهر ۱۴۰۲، ۷:۱۳

دادستان ایلام خبر داد؛

تشکیل پرونده قضایی برای پروژه «پانزی لاکسون» در ایلام

تشکیل پرونده قضایی برای پروژه «پانزی لاکسون» در ایلام

ایلام-دادستان ایلام از تشکیل پرونده قضایی برای پروژه «پانزی لاکسون» در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب بخشنده شامگاه سه شنبه درگفتگو با رسانه‌های استان اظهار کرد: برای شرکت لاکسون که اخیراً با جذب سرمایه و درآمد مردم اقدام به کلاهبرداری گسترده در سطح استان نموده بود، پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی افزود: از یک ماه گذشته سرشبکه های این پروژه در استان احضار و تذکرات لازم در این خصوص به آنان داده شد.

وی تصریح کرد: به رغم هشدارهای لازم به مردم در خصوص عدم واریز وجوه به حساب‌های این برنامه، تخمین زده می‌شود شود حدود ۴۰ هزار نفر در این پروژه درگیر شده‌اند.

دادستان مرکز استان ایلام یادآور شد: مجموعه نهادهای نظارتی استان با توجه به معلوم شدن سرشبکه های این پروژه، اقدام به تشکیل پرونده نموده و اموال این افراد را شناسایی کرده‌اند.

گفتنی است؛ پروژه پانزی لاکسون از چندماه گذشته با تبلیغات فراگیر در فضای مجازی، اقدام به کلاهبرداری گسترده چندین میلیاردی از مردم استان ایلام کرده است.

کد مطلب 5902153

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