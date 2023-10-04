به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در چارچوب این برنامه قرار است یک هیات تجاری با حمایت مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در مهرماه سال جاری به کشور برزیل اعزام شود.

تسهیل توسعه بازار بین المللی شرکت‌ها در قالب چهار برنامه مدون توسط مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری پیش بینی شده که شامل برپایی پاویون در نمایشگاه های تخصصی بین المللی، اعزام هیات تجاری، پذیرش هیات تجاری در نمایشگاه های داخلی و حمایت از حضور مستقل در نمایشگاه ها است.

هدف از این اعزام، گسترش و توسعه بازار بین الملل شرکت‌های دانش است.

متقاضیان می‌توانند جهت ثبت‌نام از طریق سایت کریدور صادرات به نشانی https://tesc.ir/service/73/1 اقدام کنند.