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۱۲ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰

ستاد علوم شناختی اعلام کرد؛

فراخوان حضور شرکت‌های دانش بنیان شناختی در نمایشگاه برزیل

فراخوان حضور شرکت‌های دانش بنیان شناختی در نمایشگاه برزیل

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی طی فراخوانی از مراکز دانش بنیان فعال درحوزه شناختی برای شرکت در نمایشگاه تخصصی بین المللی برزیل دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در چارچوب این برنامه قرار است یک هیات تجاری با حمایت مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در مهرماه سال جاری به کشور برزیل اعزام شود.

تسهیل توسعه بازار بین المللی شرکت‌ها در قالب چهار برنامه مدون توسط مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری پیش بینی شده که شامل برپایی پاویون در نمایشگاه های تخصصی بین المللی، اعزام هیات تجاری، پذیرش هیات تجاری در نمایشگاه های داخلی و حمایت از حضور مستقل در نمایشگاه ها است.

هدف از این اعزام، گسترش و توسعه بازار بین الملل شرکت‌های دانش است.

متقاضیان می‌توانند جهت ثبت‌نام از طریق سایت کریدور صادرات به نشانی https://tesc.ir/service/73/1 اقدام کنند.

کد مطلب 5902332
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